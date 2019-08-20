عربيات ودوليات

لندن: كشفت مصادر صحافية بريطانية ان السلطات الهندية تسعى الى تجريد ما لا يقل عن اربعة ملايين شخص، معظمهم مسلمون، من جنسيتها واعتبارهم مهاجرين اجانب، في ظل تبني الحزب الحاكم اجندة قومية هندوسية متشددة تقوض التعددية في البلاد.

وقالت صحيفة «الاندبندنت» ان السلطات الهندية اطلقت حملة للبحث عمن تسميهم المهاجرين غير الشرعيين بولاية اسام الجبلية الفقيرة التي تقع قرب الحدود مع بنغلاديش وميانمار، ويبلغ عدد سكان اسام 33 مليون نسمة.

وأضافت ان غالبية السكان الذين تسعى السلطات لاعتبارهم مهاجرين اجانب من مواليد الهند، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة بما في ذلك الحق في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وألقت السلطات القبض على المئات منذ انطلاق الحملة التي بدأت منذ سنوات وتنتهي نهاية الشهر الجاري، للاشتباه في كونهم مهاجرين اجانب من ضمنهم محاربون قدامى بالجيش، وفقا للصحيفة التي قالت ان السلطات تخطط لانشاء معسكرات اعتقال ضخمة جديدة لهم.

وأوضحت «الاندبندنت» في تقريرها ان حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ماضية في تنفيذ سياستها رغم تحذير ناشطين حقوقيين ومحامين من ان ما اقدمت عليه السلطات قد يدفع العشرات الى الانتحار خوفا من الاعتقال والتجريد من المواطنة.

وأشار التقرير الى تزايد القلق في اوساط المسلمين جراء الحملة التي تأتي ضمن استراتيجية بعيدة المدى يسعى من خلالها مودي لتحويل الهند لدولة هندوسية قومية.

