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أنقرة - «الأناضول»: دانت منظمات حقوقية عالمية حملة القمع التي تشنها الحكومة الهندية في الشطر الخاضع لنيودلهي في اقليم «كشمير» المتنازع عليه مع باكستان.

ويطلق اسم «جامو كشمير» على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الاقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره «احتلالاً هندياً» لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام الى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الاقليم ذي الغالبية المسلمة.

وأدانت اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان، التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، «الحملة الأمنية المستمرة، وحظر الاتصالات وحرمان الكشميريين».

ودعت اللجنة، الحكومة الهندية الى «رفع حظر التجول فوراً، مع استعادة الحريات الأساسية للكشميريين».

من جهتها انتقدت منظمة التعاون الاسلامي الحكومة الهندية بسبب القيود التي فرضتها في كشمير خلال عيد الأضحى.

وقالت المنظمة، في بيان، ان «انكار الحقوق الدينية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الانسان، وهو اهانة للمسلمين في جميع انحاء العالم».

وشددت على ضرورة «ضمان حماية حقوق المسلمين الكشميريين وممارسة حقوقهم الدينية».

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة، الى «تعزيز الجهود لتسوية متفاوض عليها لنزاع جامو وكشمير على اساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

وقبل اسبوعين، الغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكماً ذاتياً لـ«جامو وكشمير». وفي اليوم التالي، صادق البرلمان على قرار بتقسيم «جامو وكشمير» الى منطقتين تتبعان الحكومة المركزية مباشرة.

اثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والانترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.

وتعطي تلك المادة الدستورية، التي الغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الاقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند ثلاثة حروب اعوام 1948 و1965 و1971؛ ما اسقط قرابة 70 الف قتيل من الطرفين.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت، في بيان الخميس، الحكومة الهندية، برئاسة ناريندرا مودي، الى «السماح للكشميريين بالتحدث».

وقالت المنظمة: «من المفارقة انه بينما تحتفل الهند بعيد الاستقلال، يظل جامو وكشمير في حالة اغلاق. اذا كان رئيس وزراء الهند يعتقد ان قراراته المتعلقة بجامو وكشمير تحظى بدعم من شعب الهند، فيجب عليه فوراً انهاء قطع الاتصالات».

وأضافت: «يجب عدم انتهاك حقوق شعب جامو وكشمير.. دعوهم يتكلمون».

صفعة لسيادة القانون

وقالت لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) ان الغاء «الوضع الخاص» المكفول لجامو وكشمير يمثل «صفعة لسيادة القانون وحقوق الانسان في الولاية وفي عموم الهند».

وأضافت، في بيان، ان تلك الخطوة تنتهك «حقوق التمثيل والمشاركة» المكفولة لشعب جامو وكشمير بموجب الدستور.

ومنذ 1989، قُتل اكثر من 100 الف كشميري، وتعرضت اكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار اعمال مقاومة مسلحة من جانب جماعات اسلامية ووطنية.

كما عبرت لجنة حماية الصحافيين، مقرها نيويورك، عن غضبها من قطع الاتصالات واعتقال صحافي في جامو وكشمير.

وقالت اللجنة في بيان: «تم قطع جميع خطوط الاتصالات في كشمير».

وأضافت ان جميع جهودها للاتصال بالصحافيين في كشمير، عبر تطبيقات المراسلة والبريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، قد فشلت جميعها تقريباً.

