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قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ان جزيرة غرينلاند ليست للبيع، وان فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، وذلك ردا على ما اوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية من ان الرئيس دونالد ترامب مهتم بشراء كبرى جزر العالم التابعة للدانمارك.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية اثناء زيارتها للجزيرة «غرينلاند ليست للبيع. غرينلاند ليست دنماركية. غرينلاند ملك مواطنيها، لدي امل قوي الا يكون ذلك على محمل الجد»، في اشارة الى اهتمام واشنطن بشراء الجزيرة التي يغطي الثلج معظم اراضيها.

وكان ترامب صرح أخيراً للصحافيين انه ناقش في الآونة الأخيرة امكانية شراء الجزيرة، على الرغم من ان مثل هذه الخطوة لا تمثل اولوية فورية بالنسبة له.

ومن المقرر ان يزور ترامب الدنمارك بداية الشهر المقبل، وسيكون موضوع القطب الشمالي على جدول اعمال الاجتماعات مع فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند كيم كيلسن.

وتتمتع غرينلاند -التي تبلغ مساحتها مليونين و166 الف كيلومترا مربعا- بحكم ذاتي، وذكرت وكالة اسوشيتد برش انه سبق لأميركا ان اقترحت في عام 1946 على الدنمارك شراء الجزيرة بمبلغ مئة مليون دولار.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قد اكد تقارير اعلامية تحدثت بأن ترامب بحث مع مستشاريه في احاديث خاصة فكرة شراء غرينلاند.

وقال كودلو لقناة فوكس نيوز الأميركية «لا اريد التكهن بنتيجة، اقول فقط ان الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات، يريد دراسة عملية شراء غرينلاند»، وذكر المستشار الاقتصادي لترامب ان الرئيس الأميركي الراحل هاري ترومان اراد ايضا شراء الجزيرة، التي يسكن فيها حاليا قرابة 65 الفا.

سرّ الاهتمام

وعن اسباب اهتمام اميركا بشراء الجزيرة، قال كودلو «غرينلاند مكان استراتيجي، وفيها الكثير من المعادن النفيسة». وتزخر غرينلاند بالعديد من الثروات المعدنية ومنها الحديد والنحاس واليورانيوم والألومنيوم والنيكل والبلاتين والأحجار الكريمة مثل الياقوت. يشار الى ان اتفاقية عسكرية وقعت بين الدنمارك والولايات المتحدة عام 1951، تعطي الجيش الأميركي حقوقا في قاعدة ثول الجوية شمالي غرينلاند.

