عربيات ودوليات

طهران - أ. ف. ب: قالت طهران امس انها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة اخرى لاحتجاز ناقلتها التي ابحرت من جبل طارق بعد بقائها ستة اسابيع محتجزة في المنطقة البريطانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي «ايران ارسلت التحذيرات الضرورية للمسؤولين الأميركيين من خلال القنوات الرسمية... بعدم ارتكاب مثل هذا الخطأ اذ ستكون له عواقب وخيمة»

وفي المؤتمر الصحافي، رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية فكرة ان يكون هناك رابط بين احتجاز الناقلة الايرانية في جبل طارق والناقلة البريطانية في مضيق هرمز. وقال موسوي «لا علاقة على الاطلاق بين هاتين الناقلتين». وأضاف «قامت تلك السفينة بخرق القواعد البحرية مرتين او ثلاث»، في اشارة الى الناقلة «ستينا ايمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني وتحتجزها ايران في ميناء بندر عباس. وتابع «المحكمة تنظر في الأمر، ونأمل ان يكتمل (التحقيق) في اقرب وقت ممكن وأن يصدر حكم».

ورأى ان قرار جبل طارق القضائي الافراج عن الناقلة شكّل ضربة «للأحادية» الأميركية، موضحاً ان «الأميركيين لم ينجحوا في عقوباتهم الأحادية الجانب غير القانونية». وأكد ان «رفض الطلب الأميركي» من قبل سلطات جبل طارق «مؤشر الى ان كلمة اميركا باتت غير مسموعة والى ان لا مكان للبلطجة في عالم اليوم». وحض الدول الأخرى على ان «ترد بصورة قانونية على اجراءات الحظر الأميركية احادية الجانب وأن ترفضها لأن لا اساس قانونياً لها».

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي، انه «ينبغي رفع دعوى قضائية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن احتجاز ناقلة النفط الايرانية».

