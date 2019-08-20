عربيات ودوليات

برلين - الوكالات: وصلت العلاقات الأميركية الألمانية وصلت للقاع بسبب الخلافات الاقتصادية والسياسية بينهما وتهديدات واشنطن المتكررة التي كثيرا ما تأتي على لسان سفيرها في برلين.

وقالت مجلة «دير شبيغل» الالمانية في تقرير لها امس حول الموضوع «بعد وصول ريتشارد غرينيل الى برلين بصفته سفيرا للولايات المتحدة في مايو 2018، ساد بين الطرفين نوع من الصمت الدبلوماسي، في حين شبّه رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتين شولتز السفير الأميركي بالضابط الاستعماري اليميني المتطرف»، لافتةً الى انه «بسبب سلوك غرينيل بات المسؤولون الألمان يتجنبون صحبته، حيث لم تلتقه المستشارة انجيلا ميركل ولا مرة، بينما يفضل وزير الخارجية هايكو ماس عقد لقاءات قصيرة فقط معه».

وأوضحت الصحيفة ان «غرينيل، وعلى خلفية الجدل حول مطلب واشنطن لحلفائها في الناتو بزيادة الانفاق العسكري الى 2% من الناتج المحلي الاجمالي، كان قد هدد المانيا بسحب القوات الأميركية من اراضيها»، مشيرةً الى ان «نظرة الألمان الى الولايات المتحدة باتت اليوم سلبية اكثر من اي وقت مضى، حيث وصف 85% من المواطنين الألمان موقفهم من الولايات المتحدة بأنه سيء او سيء جدا».

