محلية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباراتي الأزرق أمام نيبال وأستراليا في أول جولتين من التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسيقود الكوري الجنوبي كيم داي يونغ مباراة الأزرق أمام نيبال في 5 سبتمبر المقبل، بمعاونة مواطنيه بانغ غي يول وبارك كيون يونغ، وتشانغ سانغ هيوب حكماً رابعاً. فيما يدير لقاء الأرزق مع أستراليا يوم 10 سبتمبر السنغافوري محمد تقي الجعفري، ويعاونه مواطناه روني مين كياه كوه وعبدالحنان بن عبدالهاشم، والسعودي خالد الطريس حكماً رابعاً.

من جانب آخر، استدعى السويدي يوهان كالين مدرب منتخب نيبال تشكيلة تضم 23 لاعبا للقاء الودي مع جوهور دار تعظيم بطل الدوري الماليزي يوم 26 أغسطس الحالي في مدينة جوهور الماليزية استعدادا للقاء الأزرق يوم 5 سبتمبر المقبل.

ستكون المباراة بمثابة التحضير النهائي للمباراة لحراسة المرمى: بيكيش كوتو وألان نيوبان وبيشال شريستا، وللدفاع: ساروج داهال، أجيت بهانداري، دينيش راجبانشي، أنانتا تامانغ، ديفيندرا تامانغ، راجين دومال، سومان أريال.

وللوسط: سونيل بال، رافي باسوان، أنجان بيستا، سوجال شريستا،، هيمان غورونغ، بيكرام لاما، تيج تامانغ، سانتوش تامانغ، بيشال راي. وللهجوم: بيمال غارتي ماغار، بيمال رنا، أبيشيك ريجال، ناوايوغ شريستا.

وقال كالين: «من الجيد خوض مباراة ودية قبل خوض التصفيات، نحن سعداء لأن نادي جوهور وافق على لعب المباراة التي ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا كإعداد ونتطلع للعب بكل قوة لمعرفة ما وصل اليه الفريق «وفيما يتعلق بالمباراة مع الازرق، قال كالين: «لقد حققت الكويت بعض النتائج الجيدة اخيرا ولعبت عددا كبيرا من المباريات الاعدادية، و عمل لاعبونا بجد للاستعداد لمواجهة ونحن نبدو افضل من وقت لاخر كفريق واحد وبحاجة إلى خوض المباريات لمعرفة المستوى الذي وصلنا اليه».

يذكر ان الازرق تعادل مع نيبال 0-0 و وتغلب عليها 1-0 في لقاءين وديين في الكويت اقيما في مارس الماضي.

