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أعلن النادي العربي عن أسعار تذاكر مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على كأس محمد السادس والتي سيحتضنها ستاد صباح السالم يوم 26 أغسطس الحالي، وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي: 5 دنانير للمنصة، 3 دنانير للمقصورة، دينارين للمدرج الهلالي، على أن يتم الاعلان عن وقت ومكان بيع التذاكر خلال اليومين المقبلين.

وكشف رئيس اللجنة العليا المنظمة لمباريات الأخضر في البطولة مصطفى جمعة عن فتح باب فتح باب التسجيل لأصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم داخل وخارج أسوار النادي خلال إقامة المباريات المقبلة، وذلك انطلاقاً من أهداف مجلس الادارة لدعم المشروعات الصغيرة والكوادر الوطنية الكويتية.

وقال جمعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر النادي أن نادي الاتحاد السكندري سيصل إلى البلاد يوم الجمعة المقبل، على أن يتدرب يومي الجمعة والسبت على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، متوجهاً بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الكرة، ووزارة الداخلية، وزارة الكهرباء والماء، وإدارة الطوارئ الطبية، والادارة العامة للاطفاء، ونادي النصر، وجميع اللجان على دورها في تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات الادارية دون أي عوائق. وأضاف: «استعد النادي للمباراة بزمن قياسي بفضل جهود العاملين ومجلس الادارة، فقمنا بتجهيز الملعب من خلال ترميم وصبغ المدرجات والصالات والغرف وتخصيص أماكن خاصة للإعلاميين وترميم المنصة اضافة الى اعادة بناء غرف ملابس اللاعبين والحكام وصالة الضيافة»، متوجهاً بالشكر إلى كل العاملين والمتطوعين في النادي على الجهود المبذولة للظهور بصورة مرضية.

