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تصدر لبنان الترتيب العام النهائي لبطولة دور غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات في ألعاب القوى التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على مدى أربعة أيام وبمشاركة عشر دول. وجمع المنتخب اللبناني في 30 ميدالية موزعة على 11 ذهبية و9 فضيات و10 برونزيات. وحلّت سورية في المركز الثاني برصيد 15 ميدالية، 7 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات، والسعودية ثالثة وجمعت 9 ميداليات (الاولى لدى فئة الناشئين) توزعت على 6 ذهبيات وفضيتان وبرونزية. وجاءت قطر رابعة برصيد 14 ميدالية، 4 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، وحل العراق خامسا وله 12 ميدالية، 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، والاردن سادسا برصيد 12 ميدالية، ذهبيتان و5 فضيات و5 برونزيات. وجاءت الكويت في المركز السابع جامعة 9 ميداليات هي ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان، وحل اليمن ثامنا بذهبيتين وفضية، وجاءت سلطنة عمان تاسعة بعشر ميداليات موزعة على ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات.

