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قررت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة في اجتماعها أول من أمس بالأغلبية إحالة التقريرين المالي والإداري عن أعمال السنة المالية المنتهية وكذلك خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للموسم الجديد 2019-2020 إلى الهيئة العامة للرياضة للبت في الأمور القانونية والمالية والإدارية، في الوقت الذي تحفظ فيه القادسية واعترض كاظمة على أحالة هذه البنود إلى «الهيئة».

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسين عاشور بحضور امين السر فوزي المعتوق وأمين الصندوق خلف الهاجري و9 أعضاء من أصل 12 عضواً هم الكويت والعربي والجهراء والشباب والصليبيخات والفحيحيل وبرقان والقادسية وكاظمة.

ولم يتم ادراج قانون «اللاعب الحر» على جدول اعمال الاجتماع نظراً لأنه تم اعتماده بصورة رسمية في وقت سابق. وينص هذا القانون الذي كان موضع جدل كبير بين الاتحاد ونادي كاظمة المعترض على القانون، على امكانية انتقال اللاعب الذي بلغ 30 عاماً إلى أي نادٍ دون موافقة نادية الأساسي على أن يتم توقيع العقد بين اللاعب والنادي الجديد في مقر الاتحاد حيث يحصل اللاعب على سبعين بالمئة من قيمة العقد مقابل عشرين بالمئة للنادي وعشر بالمئة للاتحاد.

ويرى كاظمة أن هذا القانون غير قانوني ويخالف اللوائح والانظمة التي تنظم اللعبة وهو عازم على المضي قدماً في رفع شكاوى ضد الاتحاد. وكان كاظمة خسر لاعبه المميز عبدالله بوفتين لصالح الكويت الذي ضم اللاعب بموجب هذا القانون، كما انه اضطر إلى إبرام عقود مع لاعبيه الذي بلغوا 30 عاماً للمحافظة عليهم.

ووافقت «العمومية» أيضاً على تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، حيث ترأس عبدالعزيز المنديل لجنة الانضباط وضمت في عضويتها هزاع السعيدي سالم الفريحان وعبدالهادي أحمد ومصطفي ملا يوسف، بينما ترأس لجنة الاستئناف محمد صفر وبعضوية أحمد بوشهري ومساعد العميري ومحمد عباس وفهد الشمري. وتم تعيين مراقب حسابات جديد في الاتحاد.

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد حسين عاشور شكره إلى الحضور على تلبيتهم الدعوة مثمناً مشاركتهم الفعالة في الاجتماع، ومؤكداً أن هذا يعكس مدي حرص الجميع على المصلحة العامة ومصلحة الكرة الطائرة بشكل خاص. وكشف عاشور عن أن الاتحاد سيقوم بتنظيم بطولتي السوبر بمشاركة ناديي الكويت وكاظمة وسيتم تحدد موعدها في وقت لاحق وغالباً ستكون في منتصف سبتمبر المقبل، وكذلك تنظيم بطولة النخبة وسيكون له نظام خاص ويتم الترتيب لها حالياً وسيتم الاعلان عن شروطها ولوائحها في وقت لاحق.

