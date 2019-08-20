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الجناعي يعتذر عن عدم الاستمرار


اعتذر حارس مرمى النادي العربي سعود الجناعي عن عدم استمراره مع الفريق، ليلحق الحارس الآخر أحمد دشتي الذي اعتذر هو الآخر قبل أيام. وكتب الجناعي في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر: «أعتذر عن الاستمرار مع الفريق لظروف خاصه وأعتذر لاخواني اللاعبين والجمهور العرباوي «فقط» والله يوفق إخواني اللاعبين في البطولات والاستحقاقات القادمة، فالكم البطولات». ويأتي اعذار الجناعي ودشتي بعد استقالة مدرب حراس المرمى في النادي شاكر الشطي، وقبل الإعلان عن قائمة الفريق التي من المتوقع أن يُستبعد منها عدد من اللاعبين بعد الصفقات العديدة التي عقدها النادي مع لاعبين أجانب ومحليين.


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