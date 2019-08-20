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دوليه

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يثبت لاعب رين الفرنسي الفتى ادواردو كامافينغا يوماً بعد يوم أنه عند حسن ظن مدربه جوليان ستيفان فقد دفع به أساسيا في الفريق الاول منذ ديسمبر الماضي وعمره 16 عاما، وقدم أول من أمس أمام باريس سان جرمان الفريق المتخم بالنجوم وحامل لقب الدوري الفرنسي مستوى رفيعا وأسهم في فوز رين على فريق العاصمة الفرنسية 2-1. كامافينغا مولود في انغولا وهاجر الى فرنسا في سن عامين ضمه رين وهو في سن 11 واعتنى به حتى أصبح أحد أهم مواهب كرة القدم في أوروبا، وعند متابعة أدائه امام النجوم الكبار في باريس لا يصدق المتابع أن اللاعب رقم 18 عمره 16 عاما بسبب الثقة والبراعة التي ظهر بهما، ومع مركزه في الوسط المدافع الا أنه نجح في صنع هدف الفوز مع نجاحه في تمرير 40 كرة صحيحة من 41. لدينا لاعبون تجاوزت اعمارهم 26 عاما ومازال البعض يطلق عليهم لاعبين شباباً. (أ. ف. ب)


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