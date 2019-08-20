دوليه

أعلنت لجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة طه إسماعيل وبحضور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق مارتن لاسارتي ومعاونيه مع تكليف محمد يوسف بمهام المدير الفني لحين التعاقد مع أجنبي جديد. وقال الموقع الرسمي للأهلي أن قرار إقالة لاسارتي جاء بعد اجتماع مطول دعا إليه الخطيب من أجل تقييم مسيرة الفريق بنهاية مسيرة الفريق بكأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز. ورصدت لجنة التخطيط لكرة القدم أداء الفريق على مدار الموسم بالكامل وناقشت الأمور الفنية والإدارية ورصدت بعض الملاحظات التي لم يتم التطرق إليها في السابق للحفاظ على استقرار الفريق.

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة التخطيط الأخطاء التحكيمية التي وصفتها بـ «الفجة والتي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة بيراميدز الكأس، والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة». وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس خاصة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لاتحاد الكرة طوال الفترات الماضية.

