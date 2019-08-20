وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء اول من أمس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد أن تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى محمد أشرف غني رئيس جمهورية افغانستان الاسلامية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

من جانب اخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سفير الكويت لدى جمهورية هنغاريا السفير سعد عبدالله العسعوسي.

