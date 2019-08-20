وطن النهار

«برلين»: اعرب مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية أمس الاثنين عن تقدير ألمانيا للدور الكويتي على الصعيدين الاقليمي والدولي واشاد بالتنسيق بين البلدين حول بعض القضايا المشتركة.

جاء ذلك، في لقاء جمع المسؤول فيليب اكرمان مدير عام شؤون الشرق الاوسط وافريقيا واميركا اللاتينية بسفير الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب عبدالرحمن البدر. وقال أكرمان في اللقاء ان ألمانيا تعرب على الدوام عن تقديرها للدور والحكمة المتميزة لصاحب السمو أمير البلاد على الصعيدين الاقليمي والدولي خصوصا فيما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط.

واشاد المسؤول بعمق العلاقات الثنائية وبالحرص المشترك للتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، صرح السفير البدر انه بحث خلال اللقاء عددا من المسائل التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة لمواضيع اقليمية ودولية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

واشاد السفير البدر بالجهود التي تضطلع بها ألمانيا للحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

