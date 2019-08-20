وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل نواف الاحمد الصباح، امس الاثنين بزيارة تفقدية الى مصفاة ميناء الاحمدي والادارة العامة لامن المنشآت التابعة لقطاع الامن الخاص وذلك للاطلاع على سير العمل وتفقد الحالة الامنية في البوابات الامنية المؤدية للمنشآت النفطية وكان في استقباله مدير عام الادارة العامة لأمن المنشآت اللواء سعود الخضر ومدير ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية العقيد احمد المحمود وعدد من قيادات أمن المنشآت.

واستهل النواف جولته بزيارة مصفاة ميناء الاحمدي ونقل الى منتسبي الادارة العامة لامن المنشآت تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح متمنيا لهم التوفيق في اداء عملهم.

واستمع الى شرح عن عمل رجال الامن في البوابات النفطية ثم تفقد سير العمل فيها وشاهد الاجراءات المتبعة لتفتيش المركبات والافراد «موظفي شركة النفط» في الدخول والخروج، ثم تفقد بوابة مرسى سفن الميناء واطلع على الاجراءات الامنية المتبعة في الدخول والخروج من والى المرسى.

واثنى وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف على الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو الادارة وحرصهم الكامل على حماية المنشآت النفطية وتأمينها ضد أي اخطار، مشددا على ضرورة اخذ الحيطة واليقظة والتعامل مع اي احداث طارئة وفق الاجراءات المتبعة، مؤكدا ان رجال امن المنشآت جزء لا يتجزأ من المنظومة الامنية الكاملة فهم العين الساهرة على حماية المنشآت الحيوية في البلاد.

