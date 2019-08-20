وطن النهار

شدد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد على إلزام الشركات المنفذة لمشاريع الجسور قيد الإنشاء وضع اشتراطات للوقاية من الحريق في تلك المشاريع. جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الاطفاء» عقب اجتماع الفريق المكراد مع المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م. سهى أشكناني في إطار الحرص على سلامة المشاريع قيد الإنشاء من مخاطر اندلاع الحرائق.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا التعاون في شتى المجالات التي تسهم بإنجاز المشاريع الكبرى في البلاد، مضيفا أن الاجتماع يهدف إلى تأمين المشاريع الحيوية من أي مخاطر قد تعرقل عملية إنشائها وتتسبب في تأخير تسليم المشروع.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد الحريق الأخير الذي اندلع في 2 أغسطس الحالي بأحد مشاريع الجسور قيد الإنشاء على طريق الشيخ زايد آل نهيان (الدائري الخامس).

حضر الاجتماع مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري م. محمود رمضان ومن جانب الإدارة العامة للاطفاء نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد.

