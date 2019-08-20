وطن النهار

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الحرص على دعم جمعية الصحافيين الكويتية «إحدى مؤسسات المجتمع المدني الكويتية التي نفخر بها لما تقدمه من رسالة وطنية حقيقية لإظهار الوجه الحضاري والتنويري والثقافي والإنساني للكويت داخليا وخارجيا».

وأعرب الوزير الجبري في تصريح لـ (كونا) أمس الاثنين عقب استقباله وفد الجمعية عن الاعتزاز بفوز عضو مجلس إدارتها دهيران أبا الخيل بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافة مبينا أنه «دليل على ما تتمتع به الكويت من الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير».

ولفت في هذا الشأن إلى مساحة حرية التعبير التي نص عليها الدستور ويعمل على حمايتها ودعمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد،مشددا على أن الحكومة لا تدخر جهدا في دعم ومؤازرة كل من يمثل الكويت خير تمثيل. وتقدم وفد (الصحافيين) الكويتية بالشكر للوزير الجبري على دعمه غير المحدود للجمعية ورسالتها ما كان له عظيم الأثر في فوز أحد أعضائها بهذا المنصب الدولي الرفيع في عالم الصحافة. وأشاد عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحافة وعضو مجلس إدارة الجمعية دهيران أباالخيل بتبني الوزير الجبري مقترح الاتحاد الدولي (إعلان مبادئ حرية الإعلام في الوطن العربي) وتقديمه لوزراء الإعلام العرب خلال ترؤسه وفد الكويت في الدورة ال 50 التي عقدت في جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال أباالخيل إن ذلك «يؤكد الدعم غير المحدود الذي يوليه الوزير الجبري وإيمانه بأهمية الإعلام ودوره في البناء والتنمية بما يخدم المجتمع ويوصل الرسالة الإعلامية التي نسعى إليها». ونوه بحرص وزير الإعلام على تضمين كلمته بإعلان المبادئ خلال المؤتمر المذكور ما ينطلق من قناعته الراسخة وإيمانه بحرية الرأي المسؤولة التي تتمتع بها الصحافة الكويتية التي أصبحت علامة فارقة في الإعلام الكويتي والتي تبوأت مكانة مرموقة عربيا ودوليا. وذكر أباالخيل أن إعلان حرية الإعلام في الوطن العربي هو مقترح الاتحاد الدولي للصحافة وقدم كورقة إلى مؤتمر القمة العربية التي عقدت في تونس أخيرا. وضم وفد الجمعية كلا من رئيسة مجلس الإدارة فاطمة حسين وأمين السر عدنان الراشد وأمين الصندوق جاسم كمال وعضوي مجلس الإدارة دهيران أبا الخيل وعبدالرحمن العليان. وكان أبا الخيل قد فاز في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين التي عقدت خلال المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولي للصحافيين في تونس أخيرا بحصوله على 225 صوتا من أصل 260. وحينها عقد المؤتمر المذكور للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا تحت شعار (من أجل صحافة حرة) بمشاركة 300 قيادي نقابي يمثلون 600 ألف صحافي. إلى ذلك أكد وزير الإعلام الجبري دعم القيادة السياسية للشباب الكويتيين والاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخارج لما يمثلونه من وجه حضاري مشرق للكويت وسفراء لبلدهم في الخارج. وأشاد الوزير الجبري في تصريح لـ (كونا) أمس الاثنين عقب استقباله وفدا من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة بما يقدمه الاتحاد من أنشطة وفعاليات وطنية واجتماعية بين أوساط الطلبة الدارسين في الجامعات الأميركية. وقال إن تلك الأنشطة لها تأثير كبير في استقرار الطلبة النفسي وزيادة تحصيلهم العلمي إلى جانب ما تشكله هذه الأنشطة من عناوين عريضة لما تتمتع به الكويت من وحدة النسيج الوطني والتفاف حول القيادة السياسية العليا للبلاد.

وأضاف أن تمثيل اتحادات طلبتنا في الخارج هو بمنزلة النافذة التي تطل من خلالها شعوب العالم على مدى التحضر والتقدم العلمي والثقافي والانساني الذي يتمتع به الشعب الكويتي.

ودعا الوزير الجبري الطلبة إلى بذل المزيد من الجهد للتزود بسلاح العلم الذي يمثل القاعدة الأساسية لتقدم الأمم والمجتمعات لافتا إلى أن الكويت وأهلها ينتظرون مساهمتهم الوطنية في بناء الكويت الحديثة وتحقيق الرغبة السامية للكويت الجديدة 2035.

وأشار إلى أن اتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة سيقيم مؤتمره السنوي تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مؤكدا دعم وزارة الدولة لشؤون الشباب لهذا المؤتمر من أجل خروجه بالشكل الذي يليق بتاريخ الاتحاد ومكانة البلاد.

من جانبه أشاد الوفد الذي يضم نائب رئيس الهيئة الإدارية خليفة الشحومي ورئيس اللجنة الاجتماعية عبدالعزيز الكندري بدعم الوزير الجبري للشباب الكويتيين في الداخل والخارج ما أسهم في رفع الروح المعنوية لهم وحرصهم على تمثيل الكويت خير تمثيل.

من جانب آخر أكد الجبري دعم الوزارة للصحافة الإلكترونية لأنها رافد قوي لوسائل الإعلام التقليدية وأحد عناصر تطور العمل الصحافي والإعلامي وقوة تأثيره وسرعة انتشاره بين مختلف الأوساط الثقافية والعمرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استقباله الإعلامية بدور المطيري بمناسبة فوز جريدة (برواز) الإلكترونية التي ترأس تحريرها بجائزة أفضل مشروع إعلامي الكتروني واعد في الشرق الأوسط من بين مئات المشاريع الإعلامية في الوطن العربي التي تقدمت للمنافسة في برنامج مركز الصحافيين العالمي بواشنطن.

وقال إن فوز جريدة (برواز) الإلكترونية الكويتية بهذه الجائزة لم يكن بالشيء اليسير خصوصا مع المنافسة مع أشهر المواقع الاعلامية الرقمية والواعدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط إذ استغرقت عملية التصفيات نحو أشهر لاختيار أفضلها.

من جانبها أكدت المطيري أن شباب الكويت على قدر المسؤولية الوطنية وتمثيل البلاد في المنتديات والمحافل الدولية بفضل الدعم الذي تقدمه وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب والتشجيع والمؤازرة التي يوفرها الوزير الجبري لكل شباب الكويت.

وأهدت هذا الفوز العالمي إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وإلى الشعب الكويتي معربة عن امتنانها للوزير الجبري على حسن الاستقبال وتزويدها بالنصائح الأبوية من أجل رفع راية الكويت عاليا.

