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المشروع يكلف 232 مليون دينار

«توسعة العدان».. زيادة السعة 637 سريراً

شايع النبهان
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الثلاثاء 20 أغسطس 2019

يعد مشروع توسعة مستشفى العدان أحد مشاريع خطة التنمية الصحية ويتضمن مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية، حيث يضم مبنى المستشفى الرئيس للنساء والولادة والأطفال بسعة 637 سريرا، ويتكون من سرداب ودور ارضي و12 دورا علويا على مساحة موقع 30 ألفا و500 متر مربع، كما يشتمل على مبنى للجراحة والخدمات المركزية ومبنى للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومبنى إدارة المنطقة الصحية.
ويضم المشروع أيضاً مبنى المخازن الاستراتيجية ومبنى مواقف السيارات لقسم الطوارئ، ومثله آخر لمواقف سيارات العلاج الطبيعي ومبنى للخدمات الالكتروميكانيكية، بالإضافة إلى جسور ربط بالمستشفى القائم حاليا، فضلا عن توريد وتركيب الأجهزة الطبية والتأثيث وأعمال الصيانة للمباني والمعدات الطبية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 232 مليون دينار، كما أن مدة العقد 4 سنوات هي مدة التنفيذ لأعمال المباني الجديدة و5 سنوات كمدة لأعمال الصيانة التشغيلية حيث بدأت مباشرة العمل في 28 يوليو 2015.
وكان وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تفقد في ابريل الماضي مشروع توسعة مستشفى العدان الجديد للوقوف على نسب الإنجاز فيه.
واجتمع الصباح رفقة وكيل الوزارة د. مصطفى رضا ومدير الشؤون الهندسية م. إبراهيم النهام مع الشركة المنظمة لمشروع التوسعة.
واوضحت الوزارة أن الاجتماع استهدف الوقوف على نسب الإنجاز لمختلف مباني المشروع والمعوقات الحالية بغية إيجاد الحلول لها لإنجاز المشروع في أقرب وقت.


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