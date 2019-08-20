وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بسؤال عن المخطط الهيكلي للعاصمة الذي تكمن أهميتة للدولة وعلاقته المباشرة بحياة الناس، حيث انه يحدد الأهداف والسياسات العمرانية التي تعكس رؤية وخطط الدولة المستقبلية خلال فترة الـ 25 سنة القادمة آخذا بالاعتبار النمو السكاني المتوقع. وقال كمال انه تم إصدار المخطط الهيكلي الثالث للدولة بمرسوم في عام 2008، وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنجاز الرابع من يناير الماضي.

واستفسر عن نسبة الالتزام في المخطط الهيكلي الثالث للدولة لمشاريع الدولة منذ عام 2008 إلى 2019، وهل يوجد اختلاف في المخطط الهيكلي الرابع للعاصمة مقارنة مع المخطط الهيكلي الثالث مع ذكر المشاريع والاستعمالات المستحدثة والمتغيرة ومتى من المتوقع الانتهاء من اعتماد المخطط الهيكلي الرابع.

واستفسر قائلا «هل المشاريع المعتمدة في المخطط الهيكلي الرابع متطابقة مع مشاريع الخطة التنموية للدولة ولرؤية الكويت 2035 داعياً إلى ضرورة الالتزام بالمدة القانونية للإجابة على أسئلة أعضاء المجلس البلدي.