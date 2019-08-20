وطن النهار

شارك ديوان المحاسبة في المؤتمر العالمي الخاص بالرقابة والحوكمة والمخاطر المنظم من قبل جمعية المدققين الداخليين الأميركية وجمعية تدقيق نظم المعلومات الأميركية، وذلك ولاية فلوريدا الأميركية خلال لفترة ما بين 11 و14 أغسطس 2019 الحالي. ومثل وفد الديوان كل من مدقق أول بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية بثينة العبدالوهاب، ومدقق أول بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة حمود الحمود، مدقق أول بإدارة الرقابة على الشركات محمد المجادي، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية آلاء دشتي، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية شيخة النامي، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية محمد العازمي. واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على مجموعة من القضايا والاستراتيجيات، إلى جانب استخلاص الرؤى والأهداف وتوسيع العلاقات وتبادل الخبرات من خلال مشاركة قادة التدقيق الداخلي والرؤساء التنفيذيين للمراجعة والتدقيق مع أصحاب المصلحة الرئيسين. وتعزيزاً للتواصل مع الجهات الرائدة في مجال التدقيق يتعاون الديوان مع جمعية المدققين الداخليين من خلال سلسلة من البرامج والمؤتمرات المهنية خلال الأعوام السابقة، حيث تختص جمعية المدققين الداخليين الأميركية بمجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية والتدقيق على تكنولوجيا المعلومات. يذكر أن جمعية المدققين الداخليين الأميركية IIA تعتبر من الجهات المهنية في مجالات التدقيق الداخلي ويتجاوز أعضائها أكثر من 185 ألف عضواً من 190 دولة، وتهتم الجمعية بتدريب وتعليم وتوجيه المدققين وتعزيز أخلاقيات مهنة التدقيق والتقيد بالمعايير الدولية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وهي الجهة المعتمدة لمنح الشهادات المهنية المعترف بها عالمياً.

