وطن النهار

تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري صباح امس مشروع الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت في الشدادية، وذلك للوقوف على جاهزية الطرق المؤدية للحرم الجامعي ومتابعة آخر الاستعدادات لمباني الكليات الست التي تضمنتها خطة الانتقال والتشغيل للحرم الجديد مطلع العام الجامعي 2019 /2020. وذلك بحضور مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، وأمين عام الجامعة د. مثنى الرفاعي، ومدير البرنامج الانشائي د. قتيبة رزوقي، وقياديي وزارة الأشغال وممثلي وزارة الداخلية بقطاعات المرور والنجدة والأمن العام. وقدم مدير البرنامج الانشائي د. قتيبة رزوقي عرضاً مرئياً حول خطة التشغيل مع بداية العام الجامعي في سبتمبر 2019 شرح خلاله خريطة الموقع في المدينة الجامعية وخطة التشغيل، مبيناً جاهزية المدينة الجامعية موقعياً من مباني الكليات والبنية التحتية، والخدمات الموقعية من المداخل والمواقف والشوارع الداخلية والخارجية والأسوارالمؤقتة والعلامات الارشادية.

وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لمباني الكليات الست التي تسلمتها الجامعة وشملت الآداب والتربية والعلوم الادارية والعلوم الحياتية والهندسة والبترول والعلوم، والتي سيتم انتقالها وفق ما اقره المجلس الأعلى للجامعة خلال اجتماعاته الأخيرة، اضافة الى جولة في مرافق الحرم الجديد، والمختبرات والقاعات الدراسية، والطرق الداخلية للحرم، حرصاً على سير عملية الانتقال الجامعي بالصورة المثلى.

وتأتي هذه الجولة في اطار تكثيف الجهود الحكومية من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق فيما يتعلق بتجهيز الطرق المؤدية للجامعة ومداخلها ومخارجها وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والادارة العامة للمرور لضمان انسيابية انتقال ووصول مرتادي الحرم الى مواقع الجامعة الجديدة بالشدادية.

