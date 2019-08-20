وطن النهار

دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي وزير التربية وقياديي الوزارة الى سرعة انجاز ملف صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الذي لم يتبق عليه الا أسابيع قليلة محذرا من حدوث كارثة تعطل المكيفات مثلما حدث العام الماضي والتي اضرت بالعملية التعليمية وتسببت في تأخير بدأ العام الدراسي. وقال العازمي في تصريح صحافي ان ملف صيانة المدارس يجب ان يكون على رأس أولويات وزارة التربية خلال فترة الصيف بخضوع جميع المنشآت التعليمية من المدارس والادارات التعليمية ومختلف مباني الوزارة لعملية صيانة شاملة حفاظا على ارواح ابنائنا الطلاب ومختلف الهيئات التعليمية والادارية والا تترك الامور للظروف والقضاء والقدر.

ولفت الى ان الحكومة لم تدخر جهدا في توفير كل الميزانيات للتعليم لانه الركيزة الأساسية لبناء وتنمية اي مجتمع متحضر عالميا، لكن تبقى مشكلة الفساد والإهمال التي تعاني منها بعض قطاعات الوزارة وهو ما يجب ان يتابعه وزير التربية شخصيا وبنفسه للقضاء على هذا التسيب والفساد والإهمال. واكد العازمي ان وجود بيئة صحية تخدم العملية التربوية من شأنه حدوث نهضة حقيقية واحداث طفرة في التقدم العلمي والتربوي خاصة في ظل منظومة تعليمية يشهد لها الجميع بالكفاءة والمهنية. واعتبر العازمي في ختام تصريحاته ان ملف صيانة المدارس سيظل اولوية قصوى لدى النقابة مطالبا جميع الزملاء بالإبلاغ على اي قصور او إهمال حتى إصلاحه لينعم جميع أبنائنا وجميع العاملين بالعملية التربوية والادارية بأجواء صحية توفر لهم عوامل الامن والأمان والاستقرار للنهوض بالمجتمع من خلال المدرسة التي هي بيت الجميع.

