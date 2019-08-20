وطن النهار

هنأ وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الوزارات والجهات المشاركة في بعثة الحج الكويتية خلال موسم حج 1440هـ.

وقال الشعلة في تصريح صحافي ان نجاح البعثة في مهمتها خلال موسم الحج يبعث الفخر والاعتزاز لما وصل اليه مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة، مضيفا: «مما دفعنا ارسال كتب تهنئة وشكر وتقدير الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، ووزير الصحة د. الشيخ باسل الصباح، ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ورئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية م. فريد عمادي، ونائب رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد ناصر المطيري، والقنصل العام لدولة الكويت في جدة ورئيس فريق وزارة الخارجية في بعثة الحج الكويتية وائل العنزي، ورئيس فريق الادارة العامة للاطفاء في بعثة الحج الكويتية عمر الكندري، ورئيس فريق الخدمات الطبية الدكتور مبارك العجمي، ونائب رئيس فريق الخدمات الطبية مغير الشمري، ورئيس فريق وزارة الاعلام عبدالعزيز الهلال، ورئيس فريق جوالة الكويت فيصل اليتيم، ورئيس فريق وزارة الداخلية عبدالمحسن العكشان، ورئيس فريق جمعية الهلال الأحمر، ورؤساء فرق واللجان من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية».

وقال الشعلة ما كان لهذا النجاح ان يتحقق بعد فضل الله عز وجل الا نتيجة للجهود الكبيرة التي قامت بها الوزارات والجهات المشاركة في بعثة الحج وحرصها على توفير جميع الامكانيات والاحتياجات اللازمة لضيوف الرحمن خلال تواجدهم لأداء المناسك مما مكن من تحقيق هذا النجاح الكبير.

وبين ان البعثة تقوم بدور كبير من خلال توفيرها لجميع متطلبات الحجاج من دولة الكويت ومتابعتها الحثيثة للحملات الكويتية عبر القيام بدورها الرقابي والتفتيشي بشكل كامل، وهو ما جعلها تتبوأ الريادة عالمياً في العمل الاسلامي، وتتفوق على نظيراتها من دول العالم الاسلامي.

