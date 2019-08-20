وطن النهار

أطلق البنك الكويتي للطعام مشروع المستودع الخيري الذي يأتي استكمالا للدور الخيري الريادي في مساعدة المحتاجين والمتعففين في بلد الانسانية، حيث يستهدف هذا المشروع استقبال التبرعات العينية من المتبرعين والشركات والمؤسسات المالية للمنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية، واعادة فرزها وتعبئتها وصرفها للمحتاجين حسب قاعدة بيانات الأسر المحتاجة.

وقال المدير العام للبنك سالم الحمر: ان هذا المشروع الخيري يهدف الى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم بين ابناء الوطن الواحد، من خلال التبرع بالصدقات والزكاة او من خلال التطوع للقيام بالخدمات الخيرية المتنوعة، موضحا ان المستودع الخيري يحمل رسالة سامية وصادقة تهدف الى اعانة الفقراء والمحتاجين بمشاركة اصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين الذين وضعوا ثقتهم في البنك الكويتي للطعام لايصال زكاتهم وصدقاتهم للمستحقين.

وأضاف الحمر ان المشروع يهدف ايضا الى توفير الطعام والمواد التموينية الغذائية الاساسية لأكبر عدد من المحتاجين والفقراء من خلال كراتين يتم اعداد بعض الأطعمة فيها وتجهيزها وتوزيعها على الفئة المستهدفة بما يكفل لهم الكرامة كما يتيح لمختلف شرائح المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين ان يبادروا ويقوموا بتعبئة الكرتونة الخاصة بهم وارسالها الى البنك الكويتي للطعام.

وأكد ان بنك الطعام لا يألو جهدا في دعم جميع الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي من شأنها خدمة المجتمع الكويتي بشكل خاص والاسلامي بشكل عام وبجميع شرائحه وفئاته المختلفة وتسهيل كل السبل لانجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية ليعود نفعها وخيرها على اكبر شريحة من المجتمعات الاسلامية وبما يحقق المقاصد الشرعية الموضوعة لها.

