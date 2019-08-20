مرصد النهار

كشفت دراسة اعدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء في وزارة العدل ان اجمالي حالات الطلاق في المجتمع الكويتي على مدى 10 سنوات مرتفعة حيث اكدت ان نسبة الطلاق بين الكويتيين خلال 10 سنوات في نفس سنة الزواج بلغت 5.9%. موضحة ان من بين 100017 حالة زواج لمواطنين من زوجات كويتيات خلال الفترة من 2007 الى 2017 بلغ عدد حالات الطلاق 5926 حالة خلال عام الزواج.

وأشارت الدراسة انها لم لم تسلط الضوء فقط على عدد حالات الطلاق خلال الفترة 2007-2017م ولكنها تنبأت بأعداد حالات الطلاق خلال الخمسة أعوام التالية لها من عام 2018 وحتى عام 2022م.

وخلصت الدراسة الى مجموعة من الأسباب والعوامل المهمة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 والذي يعد من اهم أسباب الطلاق في الكويت حيث يشجع المرأة على طلب الطلاق كونها ستحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن، وأيضا حريتها لدرجة أن بعضهن يتزوجن للحصول بعد ذلك على الطلاق.

وركزت الدراسة على عدد من الأسباب الأخرى المهمة ومنها الخيانة الزوجية وغياب الثقة سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، مشددة على ان الزواج لا بد ان يقوم على الوفاء والاخلاص والثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين، فاذا حدثت الخيانة بين الطرفين اختل توازن البيت وانعدمت الثقة ودخل الشك في العلاقة وهو الأمر الذي يدفع للتفكير في الطلاق.

كما شددت على ان شبكات التواصل الاجتماعي وعدم العدالة بين الزوجات والأوضاع المالية والملل والروتين والادمان والزواج بالاكراه وعدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة تعتبر من الأسباب المقدمة لأسباب الطلاق في الكويت.

واوضحت دراسة اعدتها وزارة العدل ان عدد حالات الزواج خلال الفترة 2007-2017 بلغت 152641 حالة وبمتوسط سنوي بلغ 13876 حيث وجاء العام 2015 بأعلى عدد لحالات الزواج، حيث بلغ 15412 حالة، بينما جاء عام 2010 بأقل عدد منها، حيث بلغ 12274 حالة.

وبلغ عدد حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج خلال الفترة 2007-2017: ما يربو على 9694 حالة وبمتوسط سنوي بلغ 881 حالة خلال الفترة 2007-2017.

ويتضح انخفاض عدد حالات الطلاق خلال السنوات الـ5 الأخيرة. وجاء العام 2012 بأعلى عدد لحالات الطلاق، حيث بلغ 1144 حالة، بينما جاء عاما 2007 و2017 بأقل عدد لحالات الطلاق، حيث بلغ 718 حالة و757 حالة على الترتيب.

وجاءت نسبة حالات الطلاق الى عدد حالات الزواج متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض بفارق بسيط خلال السنوات، حيث جاءت أعلاها في عام 2012 بنسبة 8.0%، كما نلاحظ ان النسبة تكون بفوارق بسيطة خلال الفترة 2013- 2017 حيث تتراوح بين 6.3% 5.4%.

وبلغ المتوسط السنوي لنسب عدد حالات الطلاق الى عدد حالات الزواج 6.4% خلال الفترة 2007 2017. ولا بد التأكيد على ان عدد حالات الزواج في كل عام على حدة هي حالات تمت في العام نفسه، بينما عدد حالات الطلاق شملت حالات زواج تمت في العام نفسه او حالات تمت في السنة نفسها ومن سنوات سابقة، حيث بلغ اجمالي عدد حالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية 100017 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء العام 2007 بأعلى عدد لحالات الزواج بين الكويتيين حيث بلغ 9664 حالة.

انخفاض حالات الزواج بين الكويتيين

ولاحظت الدراسة انخفاضا في عدد حالات الزواج بين الكويتيين في آخر 5 سنوات، حيث جاء عام 2017 بأقل عدد حيث بلغ 8735 حالة. فبلغ اجمالي عدد حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية خلال الفترة 2007-2017 عدد 5926 حالة، وجاء العام 2012 بأعلى عدد لحالات الطلاق بين الكويتيين حيث بلغ 690 حالة، ونلاحظ انخفاضا في عدد حالات الطلاق بين الكويتيين في آخر خمس سنوات، وبلغ اجمالي نسبة حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية خلال الفترة 2007-2017 نحو 5.9%، تتراوح نسبة حالات الطلاق التي تمت لنفس سنة الزواج خلال الفترة 2007-2017 للأزواج والزوجات الكويتيين بين 4.8% لعام 2007 وجاء اعلاها عام 2012 حيث بلغت 7.3%، وانخفضت النسبة في عام 2017 الى 5.2% أي بانخفاض قدره 5% عن عام 2016.

حالات الزواج من زوجة غير كويتية

في حين اجمالي عدد حالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية 15234 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء عام 2016 بأعلى عدد لحالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية حيث بلغ 1548 حالة، وهناك زيادة في عدد حالات زواج الكويتيين الذكور من زوجات غير كويتيات، حيث بلغ عدد حالات الزواج 1187 حالة في العام 2007 لتصل الى 1526 حالة في العام 2017 اي بنسبة تغيير بلغت 28.6% خلال فترة الدراسة.

وعن أهم أسباب زواج الكويتي من غير الكويتية أشارت الدراسة إلى الكلفة المنخفضة، والتهرب من المسؤولية، وسوء تقدير العواقب المستقبلية، إضافة إلى أعداد الوافدين الكبيرة، وسرية الزواج أو التعدد.

حالات الطلاق

كما بلغ اجمالي عدد حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية 1584 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء العام 2012 بأعلى عدد لحالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية حيث بلغ 185 حالة، ونلاحظ انخفاضا في عدد حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية في السنوات الـ3 الأخيرة.

وبلغت نسبة حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية 10.4% خلال الفترة 2007-2017، ولوحظ ان هناك انخفاضا في نسبة حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة غير الكويتية حيث تفاوتت نسب الطلاق خلال فترة الدراسة وكان اعلاها في العام 2009 حيث بلغت 12.9% حتى وصلت الى 8.1% في العام 2017، ونلاحظ ايضا زيادة نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية عن نظيرها عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية، وهذه الزيادة تدفعنا للتساؤل عن العوامل والأسباب التي تؤدي لزواج الكويتي من غير الكويتية على الرغم مما قد يواجهونه من المعارضة الاجتماعية لهذا الأمر.

زوج غير كويتي

وبلغ اجمالي عدد حالات الزواج للزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي 7367 حالة خلال الفترة 2007 (-) 2017، وجاء عام 2015 بأعلى عدد لحالات الزواج بين الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ 767 حالة، ونلاحظ ارتفاعا في عدد حالات الزواج بين الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي في السنوات الأخيرة باستثناء عام 2017 الذي جاء بانخفاض بسيط بلغ 86 حالة عن العام 2016. اما عن حالات الطلاق فبلغ اجمالي عدد حالات الطلاق للزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي 537 حالة خلال الفترة 2007-2017، وجاء عام 2012 بأعلى عدد لحالات طلاق الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ 70 حالة، وفي حين جاء عام 2017 بأقل عدد لحالات طلاق الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ عددها 30 حالة.

وتوقعت الدراسة من خلال البيانات السابقة لحالات الطلاق خلال الفترة 2007-2017م أن عدد الحالات في زيادة مستمرة بسبب عدم التوافق بين الزوجين وخاصة في مقتبل العمر.

واشارت الدراسة الى ان معدلات الطلاق خلال فترة الدراسة بينت ان هناك زيادة بسيطة وبمعدل 0.2 حالة لكل 1000 من السكان خلال الأحد عشر عاما السابقة بمعنى ان هناك زيادة بمعدل 2 حالة طلاق لكل 10000 من السكان. وهذه الزيادة تجعلنا نتطرق لرؤية مستقبلية خلال سنوات قادمة من خلال مقياس آخر من المقاييس الاحصائية وهو التوقعات المستقبلية لحالات الطلاق خلال الخمس سنوات القادمة 2018-2022، حيث تشير التوقعات المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة الى استمرار الزيادة في عدد حالات الطلاق بناء على الزيادة المستمرة في أعداد السكان، وبلغ المتوقع لحالات الطلاق في عام 2018 عدد 7575 حالة الى ان وصل لعدد 8145 حالة طلاق في عام 2022، وبلغ المتوسط السنوي 7860 حالة طلاق وبحد أدنى 6815 حالة طلاق وبحد أعلى 8906 حالات طلاق.

وبناء على ما سبق، اشارت الدراسة الى أهمية نشر الوعي المجتمعي بعواقب الطلاق وأضراره، وما ينتج عنه من تشتيت للأسرة، وآثار سلبية على الزوجين والأسرة والأبناء والمجتمع، وهنا يأتي دور المثقفين والمصلحين الأسريين والاعلاميين وذلك بتقديم برامج يشترك فيها كل من رجال التربية والدين والقضاء والاجتماع والمرشدين النفسيين والاجتماعيين، وأيضا وكذلك يأتي دور وزارة الداخلية في نشر الوعي بتوضيح خطورة الطلاق على الزوجين والأبناء وذلك لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع. أسباب زواج الكويتي

من غير الكويتية

التكلفة المنخفضة

التهرب من المسؤولية.

الوفرة الاقتصادية في المجتمع الكويتي.

سوء تقدير العواقب المستقبلية.

أعداد الوافدين الكبيرة في المجتمع الكويتي.

كثرة السفر الى الخارج.

احتمالية سرية الزواج أو الزواج المتعدد.

سلبيات الزوجة الأجنبية

هناك سلبيات ناجمة عن مشكلة الزواج بأجنبية من اهمها ما يتعلق بالانتماء الوطني والهوية، فالطفل يتأثر بلغة والدته وانتمائها وعاداتها خصوصا في مرحلة الطفولة، وايضا زيادة العنوسة في المجتمع الكويتي من ابرز تداعيات مشكلة زواج الكويتي من غير كويتية.

لذلك يجب وضع برامج توعوية تثقيفية حول الزواج ومسؤوليته الاجتماعية والأخلاقية، ولا بد من تنبيه الشباب الى الأضرار المحتملة.

طلاق في عام الزواج

بلغ اجمالي عدد حالات الزواج للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية 100017 حالة خلال الفترة 2007-2017، بينما بلغ اجمالي حالات الطلاق للزوج الكويتي من الزوجة الكويتية خلال الفترة 2007-2017 عدد 44160 حالة.

وجاء عام 2017 بأعلى عدد لحالات الطلاق بين الكويتيين حيث بلغ 4510 حالات، ونلاحظ ارتفاعا في عدد حالات الطلاق بين الكويتيين في آخر سنوات الدراسة.

أسباب زواج الكويتية

من غير كويتي

عدم وجود فرصة للزواج من كويتي.

الخوف من العنوسة في ظل اتجاه بعض الشباب الكويتي للعزوف عن الزواج او الزواج بغير كويتية.

تعدد التركيبة السكانية الحالية للكويت وتعدد الجنسيات بها وهذا الأمر يساعد على الاحتكاك الثقافي والاجتماعي بالاضافة الى مجال العمل المختلط.

قد يكون الزوج غير الكويتي اكثر التزاما واهتماما بمعاملة الزوجة واداء واجباته تجاه الأسرة.

حولي والفروانية الأعلى

في معدلات الطلاق

كشفت الدراسة زيادة حالات الطلاق عند سكان محافظتي حولي والفروانية عن باقي المحافظات حيث بلغت النسبة 23.1% و20.0% على الترتيب، ولعل سبب زيادة عدد السكان في هاتين المحافظتين عن باقي المحافظات لتركز الوافدين فيهما حيث بلغت نسبة عدد السكان في كل منهما 21.2% و26.4% على التوالي.

وجاء عدد حالات الطلاق لسكان محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة وبنسبة 17.3%، بينما بلغ عدد حالات الطلاق في محافظة العاصمة نسبة 14.5%، وأخيرا جاءت محافظتا الجهراء ومبارك الكبير بنسبة 11.9% و10.5% بعدد حالات الطلاق على الترتيب.

