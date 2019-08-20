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لقي مواطن في العقد الخامس من عمره مصرعه مساء أول أمس اثر اندلاع حريق في منزله في منطقة السرة واصابة 5 أطفال ونساء، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى المستشفى.

ووفق مصدر إطفائي أفاد بان بلاغا ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق باحد المنازل في منطقة السرة، وعلى الفور توجه رجال مركزي الشهداء وحولي لموقع الحريق حيث تبين ان النار اندلعت بمنزل مكون من 3 أدوار وقد بدأت في صالة المنزل في الدور الأرضي ووجود أشخاص محتجزين بالداخل، وعليه قام رجال الاطفاء بمداهمة المنزل وانقاذ امرأتين و3 أطفال وتسليمهم لرجال الاسعاف الذين نقلوهم الى المستشفى فيما لقي مواطن في العقد الخامس من عمره مصرعه. تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على النار واخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها الى المنازل المجاورة. تواجد في الموقع نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص الذي امر باستدعاء فريق مراقبة تحقيق الحوادث والحرائق لمعاينة الحريق للبحث في أسباب الحريق.

