دفتر أحوال

الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس 7 مواطنين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببرائتهم من الاتجار والتعاطي بعد ضبطهم بجواخر في منطقة «كبد».

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمين انهم حازوا مادة مؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا حال كون المتهم الرابع عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية في قضية سابقا وحازوا مادة مؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انهم قد رخص بذلك قانونا حال كونهم عائدين من عقوبات جنائية. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اقر به احد المتهمين انه في يوم الواقعة وتحديدا اثناء تواجده باحدى الغرف بجاخور في منطقة كبد تفاجأت بصوت مايك عالي يقول بخروج اصدقائي بره وبعدها قاموا بالقاء قنبلتين صوتين ومن ثم خرجنا جميعا ما عدا صديقنا الاخير كان نائما وبعدها تم ضبطنا ووضع الكلبشات في يدي وتم تفتيش الجاخور وبعدها اخذوا مفاتيح السيارات وعثروا بسيارة اخي على المضبوطات المعروضة امامي حيث كانت تلك المركبة امام الجاخور ولم يعثروا على اي شيء بباقي المركبات والجاخور وتم سؤالي حينها من قبل رجال الشرطة عن اشخاص انا لااعرفهم ومن ثم تمت احالتنا للمخفر ومن مواجهة كل واحد على حدة بالمضبوطات المعروضة امامي بمكتب المباحث وانكرت صلتي بها. وحضر المحامي عبدالله العلندا امام المحكمة ودفع ببطلان اذن النيابة وما تلاه من اجراءات وما ترتب عليه من ادلة لابتناءه على تحريات غير جدية وبطلان القبض على المتهمين لانه خارج نطاق الاذن والانتفاء وحالة التلبس بجريمة وبطلان ما تلى القبض الباطل من اجراءات وأدلة وانتفاء قصد الاتجار وانتفاء حيازة المتهمين مؤثر عقلي.

