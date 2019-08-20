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القضاء ينتصر إلى مواطنة «مطلقة» لجأت إليه بعدم تنازلها عن حصتها في منزل «طليقها» وامتناع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع اسمها من العقار وعدم تمكينها من الحصول على قرض سكني من بنك الائتمان الكويتي، وتؤكد المحكمة ان المسكن من أهم مقومات الحياة الانسانية والعيش الكريم وان التاخير في تحصيلها القرض العقاري لشراء مسكن قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها مستقبلا.

فقد قضت المحكمة الادارية بالغاء قرارالمؤسسة العامة للرعاية السكنية السلبي بالامتناع عن رفع اسم «مطلقة» من العقار المملوك لطليقها وما يترتب عليه من اثار اخصها الغاء اسمها من الملف المالي بقسم القروض ببنك الائتمان الكويتي واحقيتها للحصول على القرض السكني لشراء مسكن لها ولأبنائها ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتتلخص الدعوى التي اقامتها المواطنة عبر المحامي جراح هادي العنزي الذي أكد للمحكمة أن موكلته ترغب في الحصول على قرض إسكاني من بنك الائتمان الكويتي وذلك لشراء منزل تقيم فيه وابناؤها ، وتقدمت بطلب للحصول على هذا القرض إلا ان وجود حق السكن لها في منزل طليقها لحين الانتهاء من حضانة الابناء قد حال بينها وبين منحها القرض من قبل البنك الائتمان الكويتي الذي اشترط لمنح القروض استبعادها من الملف المالي لطليقها ، وقد تنازلت عن حقها في العقار الذي يمتلكه طليقها الا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تجيبهالطلبها ما دعاها للجوء الى القضاء.

وطالب العنزي بالغاء القرار السلبي بالامتناع الغاء اسم موكلته من العقار الذي يمتلكه طليقها بصفتها حاضنة لابنائها ورفع اسمها من الملف المالي بقسم القروض ببنك الائتمان الكويتي حتى تتمكن من الحصول على قرض إسكاني وشراء منزل لها ولأبنائها.

