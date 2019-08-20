وطن النهار

وصانا الله - عزوجل - في كتابه العزيز وفي السنة النبوية بضرورة بر الوالدين وربط برهم بالإحسان في طاعته فكما قال الله تعالى في كتابه العزيز «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا»، لذلك وجب علينا برهم، ولقد خصصنا هذا المقال لنتعرف على أفكار لبر الوالدين.

بر الوالدين

أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين، وبرهم، وأن نحترم رأيهم، والقرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية التي تدعو لبر الوالدين حتى لو كانو غير مؤمنين.

وبِرَّ الوالدين وطاعتهم هو من أقصى درجات الإحسان إليهما، وقد أكد الله وشدد على ضرورة إكرام الوالدين وطاعتهم حتى ربط الله طاعة الوالدين والإحسان إليهم بطاعته عز وجل، وأعظم البر على الإطلاق هو بر الوالدين.

وقد دعا الإسلام وحرص على بر الوالدين، وأولاهما اهتماما عظيما، فقد جعل الله عز وجل أفضل الأعمال إلى الله هو بر الوالدين بعد الصلاة.

قال تعالى «وََاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا َوبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا».

عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- شإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاكِ لَكِ».

أهمية بر الولدين

إن بر الوالدين وطاعتهما هي من طاعة الله ورسوله فقال تعالى

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»

طاعة الوالدين وتكريمهما هو وسيلة للدخول إلى الجنة، كما ورد في صحيح مسلم من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «رغم أنفه ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما، أو كليهما ثم لم يدخل الجنة».

إن بر الوالدين يجلب رضا الله ومحبته قال تعالى «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى? أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ».

بر الوالدين وطاعتهما طريقة لإظهار امتناننا لهم لأنهم هم الذين أتوا بنا قال تعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ).

إذا كان الإنسان بارا بوالديه فهذا يجعل أبناؤه بارين به قال تعالى «وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان».

أفكار لبر الوالدين

أوصى الله عز وجل ببر وطاعة الوالدين، وبر الوالدين لا يقتصر فقط على إطاعة أوامرهما بل يمتد ليشمل مساعدتهم والإنفاق عليهم، والحديث معهم، والتقرب إليهم، وفيما يلي بعض الأفكار لبر الوالدين:

1- حاول التعرف على والديك بشكل أعمق وبناء علاقة صداقة معهم.

2- مساعدة الوالدين في الأعمال المنزلية يدخل السعادة إلى قلوبهم.

3- تحدث مع والديك حول خططك المستقبلية واسألهم عن رأيهما واعمل بنصيحتهما .

4- تحدث مع والديك حول طفولتهما، وسنوات المراهقة، وكيف تعرفا على بعضهما، وكيف تزوجا.

5 قم بأحد الأعمال التي عادة ما يحتفظ بها والداك لنفسك.

6- امدح والديك دائما وجاملهما بصدق، وأخبرهما بسعادتك وعبر لهما عن تقديرك لهما عندما يقومان بعمل جيد.

7- تجاهل هاتفك أثناء تواجدك معهما وأثناء تناول الطعام أو الاجتماعات العائلية.

8- تحكم في مستوى صوتك واخفضه، حتى عندما تكون مستاءً.

9- اذهب للتسوق والبقالة مع والديك.

10- ادع لهما في صلاتك واجعل لهما نصيباً من قراءتك للقرآن.

11- اقض بعض الوقت في تنفيذ بعض الأنشطة المفضلة لدى والديك .

12- إذا كانت لديك عادة سيئة تغضب والديك فحاول الابتعاد عنها.

13- أخبر والديك عن آخر موعد لك أو عن شيء ممتع فعلته مع أصدقائك أخيراً.

14- ضع هدفًا لإخبار أصدقائك بأشياء إيجابية عن والديك فقط.

15- اسأل والديك كيف كان يومهما.

16- لا تتشاجر مع أشقائك فهذا يحزن والديك.

17- تحدث عن تاريخ عائلتك مع والديك.

18- انفق على والديك من أموالك وكن معهما إذا مرضا.

19- أخبر والديك أنك تحبهم.ا

