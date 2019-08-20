وطن النهار

تقتضي أصول اللياقة تعاملاً حضارياً مع فئات المجتمع كلها، لاسيما من لديهم ظرف يحمل خصوصية ما، مثل المسنّين. فيما يلي أبرز قواعد الإتيكيت في معاملة كبار السن:

لا تتصرف كالمندهش أو المتبرّم من أحاديث كبار السن التي لا تحمل معنى أو التي يكرّرونها أكثر من مرة في الوقت الذي عليك فيه الإنصات والتقدير، فإنه من الأفضل تغيير دفة الحديث إن شعرت بأن كبير السن بات يقول أشياء تبعث على استغراب الموجودين، ومن دون أن يكون هذا بطريقة الإسكات أو المقاطعة.

إن كنت في مكان ما وليس هنالك متسع لكبير السن، فعليك إجلاسه، ومن دون أن تلفت نظر الجالسين بصوتك.

إن حدث وأسقط المسنّ كوباً أو طبقاً من يده فبادر لالتقاطه بهدوء وتظاهر كأن شيئاً لم يحدث، وغيّر وجهة الحديث نحو شيء آخر.

اجعل صوتك واضحاً ومخارج حروفك سليمة عند الحديث للمسنّين، ولا تتبرّم إن طلب منك المسنّ إعادة ما قلته.

لا تطلب من المسنّ إعادة ما قاله بطريقة تشي بعدم فهم ما قال وفي الوقت ذاته لا تتصرف كأنما أنت غير مكترث بالحديث أو الإملاءات التي قالها.

بادر لمساعدة المسنّ عند اعتلاء الدرج أو النزول عنه أو قطع الشارع من دون أن تنتظر طلباً مباشراً منه.

إن كان المسنّ من أفراد عائلتك المباشرة، فلا تخفي أسراراً عنه بحجة أنك لا تريد إرهاقه بالتفاصيل.

اشعر المسنّ بأهميته ودوره العائلي.

لا تتحدّث بحضور المسنّ لغة لا يفهمها حتى لو لم يكن ذلك موجّهاً إليه مباشرة.

تعمّد الحديث باللغة التي يفهمها.

لا تستخدم مصطلحات معقدة تكنولوجياً أو علمياً يصعب على المسنّ فهمها، وعوضاً عن هذا حاول الاقتراب منه من خلال المواضيع التي يفهمها وذكّره بمنجزه السابق مهما كان متواضعاً.

حين تعرض خدمة توصيل المسنّ بسيارتك، اسأله عن مكان جلوسه المحبّب والأكثر راحة. لا تصر عليه على الجلوس في المقعد الأمامي إن لم يكن هذا ملائماً لصحته.

تعمّد ألاّ تنادي المسنّ باسمه الأول، بل بادر لتسميته إما بكنيته أو بلقب الأستاذ أو الأب.

