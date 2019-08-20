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تأكيدا لما نشرته «النهار» في عدد سابق، كشف وزير الشؤون سعد الخراز، عن إحالة ملف «ربات البيوت المسجلات في السجل العقاري» إلى الفتوى والتشريع للنظر في مدى استحقاقهن الرواتب، مشيرا إلى استعداد «الشؤون» لاعادة صرف رواتبهن اذا جاء الرد بالموافقة، ومبينا أن الوزارة أوقفت تلك الرواتب بعدما ثبت عبر الحاسب الآلي امتلاكهن منازل. وقال الخراز في تصريح للصحافيين: أن «الوزارة تعرف «ضمنيا» أن العقارات مباعة، ولكن امتلاك ربات البيوت منازل على الاجهزة الالكترونية حال دون استمرار صرف المستحقات، وفي إطار تطبيق القانون لا يمكن للوزارة إعادة الصرف ما دامت الأسماء موجودة على الحاسب الآلي، إلا بموافقة الفتوى والتشريع أو برفع وزارة العدل اسماءهن من الجهاز باعتبارها الجهة المعنية بهذا الخصوص». وأشار إلى احتمالية المطالبة بما تم صرفه من رواتب غير مستحقة في حال جاء رد «الفتوى والتشريع» بالرفض، مؤكدا أهمية مناقشة هذا الموضوع في وزارة العدل للوصول إلى حل جذري بشأنه. وفيما يتعلق بالمساعدات، أوضح الخراز، أن مهلة تحديث البيانات انتهت آخر ابريل الماضي، غير أن الوزارة أرتأت التمديد حتى نهاية اغسطس الحالي بما يمكن الجميع من انهاء اجراءات التحديث. وتابع: «انجزنا الربط مع 13 جهة، وبصدد الانتهاء من 3 أو 4 جهات اخرى، للوصول إلى ضبط اجراءات الشؤون والتسهيل على المواطنين من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة». وأضاف: «نسير وفق قانون وآلية معينة، ولا نتمنى ايقاف المعونة او المساعدة او الراتب عن أي شخص، ولكن ايضا لا نقبل صرف اي مبالغ بغير وجه حق».

