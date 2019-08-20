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مصر.. تسمم جماعي بسبب «حلوى الزفاف»!


أفادت وسائل إعلام مصرية، امس، بتسمم عشرات المدعوين في إحدى حفلات الزفاف بمحافظة الغربية شمالي البلاد، وذلك عقب تناولهم «وجبة فاسدة».
واتضح أن الوجبة الفاسدة هي «حلوى الجاتو»، التي بمجرد أن تناولها المدعوون، شعروا بحالة إعياء، فتم استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت ما يقرب من 30 مدعوا.
وبحسب ما نشرت مواقع إخبارية، فقد تم إبلاغ الشرطة بحالات التسمم بعد تناولهم حلوى الزفاف الذي أقيم «في قرية سياحية مشهورة».
وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تتحرى إدارة البحث الجنائي ظروف وملابسات الواقعة، بينما لم تصدر أي بيانات أولية صحية أو أمنية بشأن حالات التسمم.


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