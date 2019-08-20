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كشف خبراء الأمن السيبراني، أن اقتراض شاحن للهاتف أو للجهاز اللوحي قد يشكل خطرا كبيرا، وبحسب الشريك العالمي المسؤول ورئيس X-Force Red لدى IBM Security، تشارلز هندرسون أن «هناك أشياء معينة في الحياة لا تقترضها»، مشيرا الى أنه «إذا كنت في رحلة وأدركت أنك نسيت أن تحزم الملابس الداخلية، فلن تسأل جميع زملائك المسافرين عما إذا كنت تستطيع اقتراض ملابسهم الداخلية، بل تذهب إلى متجر وتشتري ملابس داخلية جديدة».

وهندرسون الذي يدير فريقا من «الهاكرز» يتم استئجارهم من قبل العملاء لاقتحام أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم من أجل كشف نقاط الضعف، كشف أن «الهاكرز» اكتشفوا كيفية زرع برامج ضارة يمكنها اختراق أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، بواسطة شاحن للهاتف».

وأكد هندرسون أن كابلات الشحن الخبيثة ليست تهديدا واسع النطاق في هذا الوقت، «نظرا لأن هذا النوع من الهجوم لا يتعدى حجمه بشكل جيد لذا إذا رأيته فسيكون هذا هجوما مستهدفا للغاية»، مبينا أنه «لمجرد أننا لم نشهد بعد هجوما واسعا لا يعني أننا لن نراه، لأنه بالتأكيد ينجح».

وأوضح أن «التهديد الأكبر من كابلات الشحن الضارة هو محطات شحن USB التي تراها في الأماكن العامة مثل المطارات»، دعيا الى «توخي الحذر بشأن ما تقوم بتوصيله بأجهزتك».

