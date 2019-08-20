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الوفيات


صالح سعود صالح الجوهر 66 عاما، شيع، الرجال: السرة، ق 6، ش 13، م 9، ت: 55724424، النساء: ابوفطيرة، ق 4، ش 252، م 302، ت: 60020063.
سهيل فرحان نصيب مبارك 52 عاما، شيع، الرجال: الزهراء، ق 5، ش 502، م 7، ت: 60002626، النساء: صباح السالم، ق 7، ش 1، ج 6، م 34، ت: 99603107.
مريم شافي محمد الصانع، زوجة عبدالله غلوم العوضي 52 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 55211233، النساء: مبارك الكبير، ق 3، ش 18، م 22، ت: 99642101.
بدرية خالد حمد الدوسري 55 عاما، شيعت، الرجال: مبارك الكبير، ق 6، ش 4، م 21، النساء: خيطان، ق 5، شارع ناصر الجبري، م 26.
احمد عبدالله سعد المعوشرجي 55 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الشهداء، ق 1، شارع صبيح براك الصبيح، م 25، ت: 60661161، النساء: السرة، ق 4، ش 16، م 8.
جاسم محمد عبدالعزيز الدوب 79 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: بيان، ق5، ش 2، م 52، ت: 99791138، الرجال: مشرف، ق 5، ش 3، م 6.
علي راشد علي القلاف 84 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، ت: 99041150، النساء: الرميثية، ق 10، ش 103، م 25.
عائشة عبدالعزيز الصعفاك، أرملة راشد مرزوق الجلاوي 92 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الدوحة، خيمة على طريق الجهراء، بجانب فرع غاز جمعية الدوحة، ت: 52222114، النساء: الدوحة، ق 3، الشارع الاول، م 35، ت: 24872050.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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