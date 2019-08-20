أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح قائلاً: بمناسبة انتهاء موسم الحج لهذا العام بنجاح كبير، عبر المجلس في مستهل اجتماعه عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولحكومة المملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة والعناية الكريمة التي احيط بها ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام طيلة اقامتهم في المملكة، كما اشاد المجلس بما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث الترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن، والتسهيلات والتنظيم الدقيق والانجازات المتطورة والمتواصلة التي تم تحقيقها في مجال مشروعات الحج وخدمة ورعاية المقدسات الشريفة، والتي اسهمت في تأمين سبل اداء شعائر الحج في يسر وسهولة وأمان، سائلا المولى العلي القدير ان يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء.

ثم استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية ايران الاسلامية محمد جواد ظريف، وفحوى المحادثات التي اجرها والتي تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات بالاضافة الى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك، وبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الاقليمية والدولية، وكذلك الوضع الأمني وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي.

كما احاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح المجلس علماً بنتائج مشاركته في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية في جمهورية السودان الذي اقيم في الخرطوم يوم السبت الماضي، وقد ابدا مجلس الوزراء ارتياحه بالاتفاق على الوثيقة الدستورية النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في جمهورية السودان، معرباً عن امله في ان تشكل هذه المبادرة عودة الاستقرار والأمان وتحقيق التقدم والازدهار في السودان الشقيق.

ثم احيط المجلس علماً بالتقرير الدوري الثالث للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشأن التحضير لعملية التقييم المتبادل القادم لدولة الكويت وذلك عن الفترة من (أبريل حتى يونيو 2019).

كما استعرض المجلس المقترحات المتعلقة بالآليات والتصورات المقدمة من قبل وزارة الصحة والتي تستهدف معالجة اسباب تراكم المطالبات المالية للعلاج بالخارج مستقبلاً وضمان عدم تكرارها.

ثم تدارس المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية في جنوب الجهراء، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، الهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات الأخرى المعنية) للمضي قدماً في اجراءات انشاء المشروع وتخصيص الأراضي اللازمة لاقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات التي تنفذ مشاريعها خارج المناطق الحضرية وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع، على ان تتولى بلدية الكويت رفع تقرير كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء بما تم في هذا الشأن، كما قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بشأن السماح للشركات المتعاقدة معها على مشاريع حكومية بتوفير السكن المناسب لعمالها ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع، وذلك حتى الانتهاء من انجاز مدن العمال، على ان تتولى الهيئة تفعيل دورها في الرقابة والتدقيق في هذا الشأن، مع التأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة تضمين الشروط المرجعية لعقودها بنداً يلزم الشركات التي سيتم التعاقد معها والتي يبلغ عدد عمالتها اللازمة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الجهة اكثر من (1000) عامل باسكان العمالة التابعة لها في المدن العمالية.

كما تدارس مجلس الوزراء ايضاً توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة لمدينة صباح الأحمد والخيران السكنيتين، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع (وزارة الكهرباء والماء، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات الأخرى المعنية) لسرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة لانجاز اعمال التشجير اللازمة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وفق الجدول الزمني المعد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما ينتهي اليه الأمر خلال شهر من تاريخه، كما قرر تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، وزارة الأشغال، بلدية الكويت، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) لضرورة ايجاد الحلول العاجلة والمؤقتة لمعالجة ظاهرة زحف الرمال (السافي) وتراكم الأتربة على الطرق السريعة التي تعاني من نفس الظاهرة بالكويت، وعلى صعيد الحل الجذري لهذه المشكلة، فقد قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لايجاد افضل الحلول لظاهرة زحف الرمال (السافي) وتراكم الأتربة على الطرق السريعة المؤدية الى مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وباقي الطرق السريعة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

ثم ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن التقرير الـدوري المقـدم مـن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حـول سـير العمـل علـى ضـوء الخطـة التنفيذية والجدول الزمني لمشـروع مدينة المطـلاع الاسكاني حتي تاريخ 30/4/2019، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء والماء، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات المعنية) لسرعة استلام موقع الحزام الشجري واتخاذ الاجراءات الكفيلة بانجاز اعمال التشجير بمشروع مدينة المطلاع السكنية واستعمالات المياه المطلوبة لتلك الأعمال وفق رؤية المؤسسة بهذا الشأن، وموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما ينتهي اليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن الاقتراح المقدم من الادارة العامة للاطفاء بشأن انشاء مناطق تخزينية في محافظات الكويت، وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الادارة العامة للاطفاء، والجهات ذات العلاقة، لدراسة الموضوع من جميع جوانبه الفنية والاجرائية، ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لتنظيم مناطق تخزينية في مختلف محافظات دولة الكويت، وذلك لتجنب السلبيات المترتبة على ظاهرة استغلال البعض لسراديب السكن الخاص والاستثماري في استعمالات التخزين المختلفة، وحصر جميع القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية التي لم يتم استغلالها في اعمال التخزين المختلفة، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بشأنها للاستفادة منها كمساحات تخزينية تتوافق مع اشتراطات الأمن والسلامة والمعايير الصحية والبيئية المعمول بها في هذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

من جانب آخر، ابن مجلس الوزراء المغفور له باذن الله تعالى وزير الدولة لشؤون البلدية السابق م. فهد عبدالله الحساوي، والذي انتقل الى رحمة الله تعالى مؤخراً، مستذكراً بكل التقدير الجهود المخلصة والخدمات التي قدمها طيلة فترة خدمته في مختلف المجالات والميادين، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداء الاجرامي الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية السعودية، والذي يستهدف امن واستقرار المملكة وامدادات الطاقة العالمية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الأعمال الاجرامية وبما يجنب المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وقد اكد مجلس الوزراء وقوف الكويت التام الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية وصيانة امنها واستقرارها.

كما ادان مجلس الوزراء الممارسات الأمنية التعسفية التي فرضتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي واقتحامها باحات المسجد الأقصى والهجوم على المصلين بعد صلاة عيد الأضحى، وما يمثل مساساً واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية ويدعو المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته في الضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية ووضع حد لمثل هذه الممارسات التعسفية والتعدي على المقدسات الدينية، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على ارضه ومقدساته.

ثم اعرب المجلس عن خالص تعازيه وخالص مواساته الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جراء اعصار «ليكيما» الذي ضرب عدة مناطق شرقي الصين مؤخراً، والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

من جانب آخر، ادان المجلس التفجير الارهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية (كابل) يـوم امس، والذي اسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

كما ادان المجلس التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد بالقرب من مدينة كويتا في باكستان مؤخراً والذي اسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مؤكداً موقف الكويت المناهض للعنف والارهاب.

