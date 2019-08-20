الأولى

أكدت دراسة اعدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل عن حالات الزواج والطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة انخفاض عدد حالات الزواج بين الكويتيين في آخر 5 سنوات. ودقت الدراسة ناقوس الخطر، فأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 يعد من اهم أسباب الطلاق في الكويت حيث يشجع المرأة عليه كونها ستحصل بعده على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وسكن، وتحصل أيضا على حريتها لدرجة أن بعضهن يتزوجن للحصول بعد ذلك على الطلاق.

وتوقعت الدراسة أن تزداد حالات الطلاق خلال الاعوام القادمة متوقعة ان يصل العدد إلى 8145 في عام 2022، وبحد أعلى 8906 حالات.

واشارت الدراسة الى ان حالات الطلاق في المجتمع الكويتي مرتفعة حيث اكدت ان نسبة الطلاق بين الكويتيين خلال الـ 10 سنوات في نفس سنة الزواج بلغت 5.9%. موضحة ان من بين 100017 حالة زواج لمواطنين من زوجات كويتيات بلغ عدد حالات الطلاق 5926 حالة خلال عام من الزواج. الدراسة تزايد حالات زواج المواطنين من غير الكويتيات وكذلك حالات زواج المواطنات من غير الكويتيين مرجعة الاسباب الى زيادة أعداد الوافدين الكبيرة في المجتمع الكويتي وتعدد التركيبة السكانية الحالية وتعدد الجنسيات، ما يساعد على الاحتكاك الثقافي والاجتماعي بالإضافة الى مجال العمل المختلط وايضا لعوامل اخرى تتعلق بقلة التكاليف وكثرة السفر.

ونوهت الدراسة الى ان إجمالي عدد حالات زواج الكويتي من غير الكويتية بلغ 15234 حالة خلال العشر سنوات الماضية، حيث جاء عام 2016 بأعلى عدد وهو 1548 حالة، لافتة الى ان هناك زيادة في عدد حالات زواج الكويتيين من زوجات غير كويتيات، حيث بلغ عدد تلك الحالات 1526 حالة في العام 2017 اي بنسبة تغيير بلغت 28.6% خلال فترة الدراسة.

وقالت: وبلغ اجمالي عدد حالات زواج الكويتية من غير الكويتي 7367 حالة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث جاء عام 2015 بأعلى عدد وهو 767 حالة.

ولاحظت الدراسة ارتفاعا في عدد زواج الكويتية من غير الكويتي في السنوات الأخيرة باستثناء عام 2017 الذي جاء بانخفاض بسيط بلغ 86 حالة عن العام 2016.

اما عن حالات الطلاق فبلغ اجمالي عدد حالات الطلاق للزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي 537 حالة خلال الـ 10 سنوات التي مضت، وجاء عام 2012 بأعلى عدد لحالات طلاق الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ 70 حالة، في حين جاء عام 2017 بأقل عدد لحالات طلاق الزوجة الكويتية من الزوج غير الكويتي حيث بلغ عددها 30 حالة.

وركزت الدراسة على عدد من الأسباب الأخرى المهمة للطلاق ومنها الخيانة الزوجية وغياب الثقة سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، مشددة على ان الزواج لا بد ان يقوم على الوفاء والإخلاص والثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين، فإذا حدثت الخيانة بين الطرفين اختل توازن البيت وانعدمت الثقة ودخل الشك في العلاقة وهو الأمر الذي يدفع للتفكير في الطلاق.

وشددت على ان شبكات التواصل الاجتماعي وعدم العدالة بين الزوجات والأوضاع المالية والملل والروتين والإدمان والزواج بالإكراه وعدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة تعتبر من الأسباب المؤدية للطلاق في الكويت.