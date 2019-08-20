الأولى

أعلنت الادارة المركزية للاحصاء ان اجمالي اذونات العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستقدام عمالة مصرية خلال العام الماضي 2018 بلغت 62 ألفا و191 إذنا فقط على عكس الارقام المبالغ فيها التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض وسائل الاعلام المحلية وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.

واوضحت الادارة في تصريح صحافي ردا على الاحصاءات المنسوبة في وسائل الاعلام لجهاز الاحصاء المصري ان اذونات العمل الصادرة في 2018 لاستقدام عمالة مصرية تم الغاء 23 ألفا و883 منها، مشيرة الى ان العدد المتبقي يبلغ 38 ألفا و308 فقط للعمل في القطاع الاهلي. وذكرت الادارة المركزية للاحصاء ان اجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بلغ 577 عاملا اغلبهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.

واشارت الى ان العدد الاجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي بلغ 40 ألفاً و897 في نهاية العام الماضي 2018، عدد الذكور منهم 26 ألفا و545، بينما بلغ عدد الاناث 14 ألفا و352، لافتة الى ان اجمالي العمالة المصرية في القطاع الخاص ي 451 ألفا و960 بينهم 434 ألفا و500 من الذكور و17 ألفا و460 من الاناث.

وكشفت الادارة المركزية للاحصاء ان العدد الاجمالي للجالية المصرية في الكويت انخفض خلال العام الماضي بمقدار 26 ألفا و551 ليصبح 643 الفا و977 مصريا بانخفاض بلغ

3.95 % مقارنة ببداية العام نفسه منهم نحو 10 آلاف تحت سن الخامسة عشرة.