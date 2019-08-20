الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء اول من امس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد أن تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه -حفظه الله- وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد اعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه اخوه ملك المملكة الأردنية الهاشمية من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين متمنيا له موفور الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها كل الرفعة والازدهار.

كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه ويديمه ذخرا للوطن العزيز وأبنائه الكرام وراعيا لمسيرته ونهضته لتحقيق المزيد من التطلعات نحو آفاق التقدم والازدهار.

وتلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني منتسبي الحرس الوطني قادة وقوات بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يتم نعمته ويديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة تقدم البلاد ونهضتها. كما تلقى سموه رسالة تهنئة من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وتهاني الوزراء بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنهضة المباركة للوطن العزيز لتحقيق المزيد من الانجازات على صعيد مساره التنموي الطموح.

وقد بعث سمو أمير البلاد برسائل شكر جوابية عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما أعربوا فيها من تهان ودعاء صادق بتعافي سموه من العارض الصحي متمنيا لهم موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من رفعة ورقي ونماء وان يكلل جميع الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ورقي وازدهار.

