سياحة وسفر

أكد مدير عام مؤسسة الدبوس للسياحة والسفر د. خالد محمود محمد ان فريق عمله في الشركة يسعى لتقديم كل ما هو جديد لزبائنه للاستماع باوقاتهم طوال ايام اجازاتهم على مدى فصول السنة الاربعة من خلال تقديم برامج متنوعة ترضي كل الاذواق وتلبي كل متطلبات العملاء الذين وثقوا فيهم لاعوام عديدة اقتربت من الـ 20 عاما، وبعد انتهاء موسم الصيف بنجاح منقطع النظير عبر الرحلات التي نظمتها الشركة الى بلغاريا ورومانيا وأرمينيا وهي دول تتميز بالجمال الفائق سواء كان أرضا أو بحرا أو جبلا علاوة على طقس معتدل يطفئ لهيب حرارة شهري يوليو واغسطس في المنطقة الخليجية، كان التفكير مباشرة في تنفيذ حلم هواة الصيد والقنص في الكويت والخليج بتنظيم رحلات الى اماكن ممارسة هواياتهم في مناطق خلابة ذات تضاريس أرض متنوعة. وتختلف الفرائس باختلاف المميزات الجغرافية للمنطقة المعنية، تلك السياحة التي تعد الامتع من حيث قضاء اوقات مثيرة وكان الاختيار الاول رومانيا لتنظيم اول رحلة في الخريف حيث ترتدي الحقول والمروج هناك ثوبا ذهبيا أما التلال والوديان فتتموج وتنعطف وتتعرج برشاقة .على خلفيتها تتراءى للناظر بحيرة صغيرة تارة أو قرية خلابة تارة أخرى وجبال شاهقة تلامس السحاب في كل المرات.

وأضاف د. خالد ان اختيار رومانيا لتدشين اول رحلات الصيد والقنص لم يأت من فراغ بل نتيجة دراسة لكل الدول التي تعد ساحات مثالية لممارسة هذه الهواية ووجد ان هذا البلد تعد من الثلاثة الاوائل على مستوى العالم لتنوع تضاريسها وسهولها ووديانها وجبالها وبحيراتها وغاباتها وبالتالي تنوع الفرائس ففي الجبال يصطاد الايل والعنزة السوداء والدب والديك البري وفي الغابات التي تكسو الهضاب والتلال يصطاد الغزال والثعلب والذئب والخنزير البري والقط البري الأرنب. وفي المناطق السهلية وعلى ضفاف الأنهر والبحيرات مختلف أنواع الطيور ومن هذه المناطق دلتا نهر الدّانوب التي توصف بأنّها جنّة للطّيور، وهي واحدة من أكبر المناطق الرّطبة في العالم، ومُدرجة على قائمة اليونيسكو لتّراث العالمّ الطّبيعيّ، وتمتلك هذه الدّلتا ثلاثين نوعًا من النُّظم البيئيّة، وتأتي في المرتبة الثّالثة في التّنوّع البيولوجيّ في العالم بعد جُزِر غالاباغوس قُبالة ساحل الإكوادرو، والحاجز المرجانيّ العظيم في أستراليا.

تُعتبر دلتا الدّانوب عالميا، أحد أجمل أماكن الطبيعة، وأفضل دلتا في القارة البيضاء اوروبا حيث تُغطّي الأراضي الجافّة جزءًا بسيطًا جدا منها أمّا الباقي فهو عبارة عن جُزر من القصب العائم الكثيف، والبحيرات المليئة بالأشجار والقنوات الضّيّقة المُغطّاة بالزّنابق وعلى جانبيها أشجار الصّفصاف.

تمتلك دلتا الدّانوب حوالي 5500 نوع من النّباتات والحيوانات، وأكثر من 330 نوعًا من الطّيور، وتُعتبر الدّلتا مكانًا رئيسا للطّيور المهاجرة مثل الوزّة حمراء الصّدر، بالإضافة إلى مجموعات كبيرة من البجع والبطّ، وتعد مدينة الدانوب في مدينة تولسيا ضمن مدن الدلتا المكان الوحيد في اوروبا الذي يمكن فيه رؤية أسماك الحفش، التي يستخرج منها أفضل أنواع الكافيار وأغلاها في العالم.

وشدد د. خالد محمد بان التنوع في رومانيا يبلغ مداه فوق جبال الكاربات التي تعتبر أحد مظاهر الطبيعة في رومانيا الجبليّة التي تمتدُّ لأكثر من تسعمائة كيلومتر داخلها، وتعزل هذه السّلسلة منطقة ترانسيلفانيا عن بقيّة رومانيا، تُغطّي هذه الجبال مساحات شاسعة من الغابات، وهي أكبر مسار للغابات غير المُجزّأة في أوروبا الوسطى، وهذه الغابات موطن لأكبر عدد من الدّببة البُنّيّة في أوروبا، بالإضافة إلى أنّه موطن للذّئاب والوشق.

تنقسم جبال الكاربات إلى ثلاث مجموعات وهي الشّرقيّة، والجنوبيّة، والغربيّة، وتحدُّها مناطق شاسعة من الهضاب والتّلال، وتنفرد كلُّ مجموعة منها بمناظر طبيعيّة مميّزة لأنّها تطورت على أنواع مختلفة من الصّخور الجليدية، والكارستيّة، والبركانيّة.

يعتمد اختيار مسار الرّحلة بحسب مستوى اللّياقة البدنيّة والقدرة على المشي أو التّسلُّق، يُمكن في هذه الجبال زيارة الكهوف، وركوب الخيل أو ركوب الدّرّاجات لمشاهدة الحياة البرّيّة، وهي تجربة فريدة من نوعها لرؤية الطبيعة في رومانيا، وزيارة المجتمعات الرّيفيّة الصّغيرة والنّائيّة ذات الثّقافات المتميّزة، ومشاهدة أنماط الحياة التّقليديّة، التي لم تعد موجودة في أجزاء أخرى من أوروبا.

وأوضح د. خالد محمد ان اهتمام الدولة الرومانية باماكن الصيد في مختلف محافظاتها يفوق الوصف ما جعلها الاختيار الاول لعدد من زعماء العالم واولادهم لممارسة هواية الصيد والقنص ومنهم جونيور ابن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي قام برحلات صيد في مناطق ألبا بوسط رومانيا

و جورجيو جنوب رومانيا التي تكثر فيها الغزلان والخنازير البرية والآيائل، وماراموريش بشمال رومانيا على الحدود الأوكرانية.

حيث شيدت قرب مجمعات سياحية وشاليهيات أنيقة لاستضافة الصيادين يوجد فيها احواض للسباحة ومدرج لهبوط المروحيات . وتوفرافضل الظروف الامنية لضيوفها من خلال تكثيف تواجد أجهزة الأمن والشرطة الخاصة التي تطوق المناطق والتي منها المنطقة المعروفة جدا للسائحين الكويتيين.

محافظة براشوف الواقعة في وسط رومانيا والمعروفة بغاباتها التي تعج بمختلف أنواع الحيوانات البرية كبيرة الحجم كالأيل والدب والخنزير البري والعنزة السوداء والتي يؤمها هواة الصيد والقنص القادمون من جميع انحاء العالم وهي من أجمل المدن الرومانية التي بها العديد من المعالم التاريخية الرائعة . أما غاباتها فهي شاسعة وتتكون من كل أنواع الأشجار المتواجدة في ورمانيا منها تلك ذات الأوراق المتساقطة كالزان والبلوط التي تنتشر عند سفوح الجبال وكذلك أشجار الصنوبر التي تتسلق ضلوع الجبال .

وأشار د. خالد إلى أن سفريات الدبوس سوف توفر لافراد رحلاتها رخصاً من الجهات المختصة ودفع الرسوم المعمول بها وفقا لنوع الفرائس وحجمها المسموح بصيدها وشرحاً تفصيلياً للاماكن وتوفير مرافقين سياحيين على علم كاف بهذه المناطق، كما ستنظم برامج ترفيهية وتوفر أماكن لحفظ الفرائس وخاصة المحمولة بحملها والخروج بها خارج الحدود الرومانية. ووعد د. خالد محمد المنضمين الي افواج سياحة الصيد والنقص الى رومانيا بانها سوف تكون من رحلات العمر التي لا تنسى الى ذلك البلد الذي يعتبرها العالم افضل منتج سياحي متنوع حباها الله تنوعا استثنائيا وفريدا من السحر والجمال لدرجة انك تعتقد عندما ترى انهرها ان العذوبة من اختصاصها، وعندما تشاهد جبالها تقسم غير حانث انها نموذج مصغر من شاهقات الكرة الارضية من كل العصور الجيولوجية، وعندما تتجول في مدنها ان التاريخ بكل ايامه واحداثه وابطاله وأفراحه وأتراحه مر من هناك، وان ما تركه بصمات صنعت هذه البانوراما التي تصافحها عينيك وتلامسها اقدامك في كل ركن من اركانها، وكأنها كيانات حية تنبض وتتكلم وتحكي عن احداث لاتموت ومواقف لا تمحى وحكايات لا تنتهي وذكريات لا تفنى واختتم د. خالد محمد بان رحلات الصيد والقنص لن تكون مقتصرة فقط على رومانيا بل سوف تمتد الى ميادين أخرى في بلغاريا التي لا تقل في التنوع عن جارتها وايضا البانيا التي تعد كنزاً سياحياً لم يكتشف بعد بالشكل الذي يعطيها مكانتها المرموقة كتاريخها على خريطة السياحة العالمية.

