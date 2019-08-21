سياحة وسفر

بات من المؤكد خروج اكثر من 38 مكتباً للسياحة والسفر في الكويت من الخدمة بعدما عجزت عن توفير الكفالات البنكية خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» والتي تنتهي غدا الخميس 22 اغسطس الحالي حيث لم تصل اي ضمانات مالية من هذه الشركات الكويتية اسوة بالمكاتب التي استوفت الشروط والتي يضمها اتحاد وكالات السفر والسياحة سواء الى مقره في مونتريال بكندا اومكتبه التنفيذي في جنيف بسويسرا ولديه مجموعة من المكاتب الإقليمية في العديد من عواصم العالم مثل بروكسل، ودكار، ولندن، وريو دي جانيرو، وسنغافورة، وواشنطن، والمنوط به تحقيق التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال الطيران المدني الدولي سواء كانت منظمات إقليمية أو دولية وتنسيق العمليات المتعددة الخاصة بشركات الطيران في جميع أنحاء العالم لتنشيط وتدعيم حركة النقل الجوي وزيادة نظام التشغيل الاقتصادي لذلك تهتم الشركة بالكفاءة وتأمين وسلامة الركاب والمحافظة على أرواحهم وحل جميع المشكلات التي تواجههم.

وكانت شركة «غلوبال» الفرنسية للتأمين التي رشحها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ «أياتا» لتحل بدلا من شركة التأمين الكويتية التي تسبب انسحابها من السوق السياحي بمثابة زلزال ضرب هذا القطاع الاقتصادي الذي يعد الثاني من حيث الاهمية بعد قطاع البنوك بعدما منيت بخسائر تصل الي 15 مليون دولار بسبب عدم تسديد بعض الشركات السياحية مستحقات شركات الطيران لـ «أياتا»، رفضت قبول طلبيات عدد من الشركات الكويتية التي عجزت عن توفير كفالات بنكية أو ضمانات تأمينية بعدما لم تسوف هذه الشركات متطلبات الشركة الفرنسية والتي تجعلها في مأمن من تلقي ضربة تعجزها عن القيام بدورها، ويحافظ على اسمها وسمعتها في هذا المجال التأميني.

وطالب «أياتا» من الاجهزة المسؤولة في الكويت بتشديد الرقابة على هذه الشركات العاجزة حتى لا تعمل من «الباطن» عبر شركات اخرى ما تسبب ارباكاً في اسعار التذاكر وبيعها بعيدا عن الاسعار المعلنة .

