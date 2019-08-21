سياحة وسفر

دخلت الكويت عصر الاستغلال الأمثل لعالم الانترنت ببرنامج يعد الأكثر طلبا خلال الفترات الماضية الا وهو محرك البحث السياحي الذي يجمع ما بين الـ «off line» شركات السياحة والسفر والـ «on line» من خلال مكاتب السياحة المنتشرة في منطقتك، في وعاء واحد يجعل من مهمة اختيار وجهتك السياحية القادمة مهمة سهلة وميسرة مع توفر العديد من الوجهات وبأسعار معقولة.

وكانت قبل هذا الوعاء الكويتي الذي يعد الأسهل والجامع مهمة صعبة على السائح بشكل عام حيث كانت البرامج توفر مطلباً واحداً اما حجز التذاكر أو الفنادق والمنتجعات، لكنها تبقى مبعثرة للأسف وغير مرتبة وقد تكون العروض هُنا وهُناك مما يصعب عليك متابعتها ولعدد قليل من الشركات مما يجعل من مهمة اختيارك لوجهتك السياحية المقبلة مهمة تبدو أكثر صعوبة.

لذلك أتى تطبيق «العروض السياحية» ليكون الحل، حيث قام فريق التطبيق الكويتي بالاتفاق مع أكثر من 50 شركة سياحية بمختلف مجالات السياحة لتوفير عروضها على التطبيق، منها العروض الترفيهية والعلاجية، ولمختلف الأفراد والمجموعات، حيث يحتوي التطبيق على عروض هذه الشركات السياحية.

يقوم التطبيق بجمع باقات السفر في مكان واحد، حيث يمكنك البحث بالتواريخ والوجهات التي تود السفر لها، كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن تطبيق العروض السياحية تحصّل على انتشار واسع على مستوى دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كما ينوي خلال شهر افتتاح فرعين في دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة.

يعد تطبيق العروض السياحيّة الأول والأضخم من نوعه على مستوى الخليج العربي، حيث حاز تعاقدات مع أكثر من 45 في المئة من السوق الكويتي، وشركات طيران عالمية، وعدّة فنادق عالميّة ومحليّة وهو ما يعبّر عن حاجة السوق لمثل هذه المشاريع التقنية المتخصصة بالسياحة والتي تقوم بتسهيل البحث على المسافرين المحتملين، حيث تضع كل شيء في يد المسافر ليقرر.

وكما هو معروف عن باقات السفر الجاهزة أنها اقتصاديّة، إلا أن تطبيق العروض السياحية حاول خلق منتج جديد في السوق، من خلال توفير باقات سفر ذات رفاهيّة عاليّة ( مقاعد درجة أولى ورجال أعمال وفنادق 5 نجوم)، كذلك عُرف عن الباقات أنها تأتي بمعلومات غير واضحة، إلا أن تطبيق العروض السياحية قام بتوفيرها موضحةً وضوحاً تاماً من ناحية الطيران، والتواريخ، والترانزيت، والفندق ونجومه.

