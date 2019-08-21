سياحة وسفر

دونت ساراندا العروس الالبانية ذات العين الزرقاء والمطلة على الساحل الاوروبي للبحر الابيض المتوسط، في صفحاتها حروف هي عيون على اهدابها سطور بها وداعة احيانا وأصالة دائما، وبراءة في معظم الاوقات، وسحر في كل الساعات، تحكي عن هذا العالم الواسع والذي ظلمها احيانا بسبب التاريخ الذي كان يوما لها وعليها ومضة في ظلمة حالكة، أو بخار يظهر قليلًا ثم يتلاشى.، لكن العالم تحول بقدرة قادر الى عاشق لجمالها ونقاء طقسها واعتدال جوها خلال خمسة أشهر من فصلي الخريف والشتاء بالطقس الدافئ، تصل فيه درجة الحرارة احيانا في شهر يناير الى 26 درجة وبصفة خاصة على سواحل الشواطئ الخلابة ذات المياه الفيروزية والمعالم الطبيعية والمواقع الأثرية الساحرة هي الأسباب الرئيسة التي تدفع السائحين في السنوات الأخيرة لزيارتها على مدى الفصول الاربعة، للاستمتاع برؤية عينها الزرقاء هي ظاهرة طبيعية رائعة تستحق الاكتشاف على بعد حوالي 30 40 دقيقة من مركز المدينة بالسيارة، وتعد مصدراً طبيعياً للمياه ذات الألوان الفيروزية الجميلة.

ويصل عنق الماء فيها إلى 45 مترا أو اكثر . ويعد شاطىء كساميل بين البحر الأيوني وبحيرة بوترينت على بعد بضع دقائق بالسيارة جنوب ساراندا، فهي الوجهة الأكثر شعبية في المدينة، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين السائحين خلال أشهر الصيف، بفضل ما تتمتع به من الشواطئ الرائعة ذات المياه الكريستالية والرمال الناعمة، فضلا عن المطاعم ذات الإطلالة الخلابة وتشتهر كساميل بجزرها الأربع التي يمكنك الوصول إليها بالقوارب، مع مجموعة من الشواطئ المنعزلة الرائعة والتي يقصدها السائحون من الباحثين عن الاستجمام والهدوء في أحضان الطبيعة.

اما شاطىء ميرور بيتش والذي يطلق عليه الريفييرا الألبانية، فهو المكان المثالي لمحبي الهدوء والتأمل بعيدا عن ضجيج المدن، وعشاق أطباق الأسماك والمأكولات البحرية في المطاعم أو شراء الأسماك الطازجة من قوارب الصيد والعمل على إعدادها بنفسك أو في أحد المطاعم المحلية الجميلة. ساراندا هي ايضا ام التاريخ الالباني حيث يتجسد في مقاطعة بوترينت التي تقع على بعد 14 كيلومترا جنوبا، اي حوالي 40 دقيقة من مركز المدينة الحفريات التي تعد أقدم البقايا والتي تعود إلى 800 قبل الميلاد، وهي في الأصل جزء من إليريا، كما كانت في الماضي جزء من الإمبراطورية الرومانية ولذلك أدرجت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ما يجعل منها وجهة أثرية مذهلة تستحق الاكتشاف. ومن ابرز معالم ساراندا قلعة ليكوريسي التي تطل على المدينة الجميلة من قمة أحد التلال ومن هناك يمكنك الاستمتاع بعرض رائع لجزيرة كورفو.

