آخر النهار

تصدر هاشتاغ «كلنا إليسا»، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد إعلان الفنانة اللبنانية إليسا اعتزال الغناء، مؤكدة أن ألبومها القادم سيكون آخر ألبوماتها الغنائية وغردت إليسا عبر حسابها على «تويتر» وقالت: «أستعد لهذا الألبوم الجديد بالكثير من الحب والعاطفة.. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، أعلن ذلك بقلب حزين ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولم أعد قادرة على الإنتاج الفني بعد الآن». وأثارت هذه التغريدة حالة من الجدل الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض عدد كبير من نجوم الفن والإعلام قرار إليسا، وأطلقوا هاشتاغ «كلنا إليسا» في محاولة لإثنائها عن قرارها.

وعلقت الفنانة أصالة وقالت: «نعم هي معركة فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لا يريد أنّ تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس، صوتكِ أصبح جزءًا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا».

وعلقت الفنانة سيرين عبدالنور على هذا القرار وقالت: «إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين، كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياته الفنية، الله بيسمح فيها لسبب».

وأضافت: «بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه، نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لأكتر من ألبوم لأن أبداً ما رح يكون الأخير».

وقالت الفنانة شمس الكويتية: «أنتِ أهم فنانة في العالم العربي، ويكذب من يقول غير كذا».

وتابعت: «أنا من المجال وأعلنها لا يوجد فنان في أمة العرب يبيع ألبومات وأغاني زيك بمجهوده وصوته واختياراته، ومن غير دعم أشخاص ودول وحكومات لا يحبطك أي حد منهم أنتِ إليسا نسخة واحدة فقط واستمري وكلنا معكِ والمافيا يجي يوم تصير ماضي».

وأضافت الفنانة رانيا يوسف: «من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم أنكِ تواجهين محنة كبيرة، ولكن خليكي واثقة إن جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عنه».

