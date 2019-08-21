آخر النهار

تجرى التحضيرات لمهرجان الكويت السينمائي، وهي دعوة نطلقها من خلال الصفحات الفنية في «النهار» لمزيد من التواصل مع هذا العرس السينمائي، الذي يمثل المنصة الأساسية للاحتفاء بالسينما الكويتية الجديدة.

إن صناع السينما، بأجيالهم، مدعوون للمشاركة في هذا المهرجان، عبر أحدث النتاجات، بالذات، تلك التي تحمل بصمة ونبض جيل جديد من المبدعين الشباب، مشيرين الى أن الدورة المقبلة، ورغم اهتمامها بالسينما الروائية القصيرة، إلا إن الحصة الأكبر ستذهب هذا العام الى السينما الوثائقية والتسجيلية والتي تمثل مساحة إيجابية من الدعم والرعاية والاهتمام.

لقد ظلت السينما الوثائقية التسجيلية ردحاً طويلاً من الزمان، خارج دائرة الضوء.. والاهتمام.. بل إنها ذهبت ولفترة طويلة إلى النسيان رغم تميزها واقتدار مبدعيها.

واليوم ، حينما تأتي مبادرة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، متمثلاً بقطاع الثقافة ومراقبة السينما بالمجلس، فإنها تأتي بمثابة الدعوة الصريحة للمبدعين في هذا المجال للمشاركة.. والحضور.. والدعم.

إن الكرة اليوم، هي في ملعب أهل السينما وصناعها، ولا يمكن تفويت هكذا فرصة وهكذا مناسبة، للتأكيد على تلاحم الأسرة السينمائية عبر حوار منهجي يأخذ بعين الاعتبار التعاون المشترك من أجل مستقبل صناعة الفن السابع في كويتنا الغالية.

أهل السينما والإعلام مدعوون للاحتفاء والمشاركة بعرس السينما الكويتية في أكتوبر المقبل.

وعلى المحبة نلتقي

