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أحلام: «الخطوة الجنوبية» في ألبومي القادم


أعلنت الفنانة أحلام عن اهتمامها بفن الخطوة الجنوبية وأنه لا تخلو منه مناسبة من المناسبات التي تحييها، بل أكدت أن هذا اللون سيكون ضمن ألبومها الذي سيصدر في نهاية أكتوبر المقبل، وأنها ستضمنه ثلاثة كليبات تم تصويرها أخيرًا، من بينها «الخطوة الجنوبية» وكانت أحلام قد أحيت أخيراً حفلاتها الفنية على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة في أبها، إلى جانب عدد من الفنانين ضمن فعاليات «موسم السودة».
كما ستحيي أحلام حفلة في موسم الرياض في نوفمبر المقبل وحفلين في ديسمبر في دار الأوبرا السلطانية، إلى جانب حفل في المنطقة الشرقية ومثله في الكويت.


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