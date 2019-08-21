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منذر رياحنة وعودة إلى الأعمال المصرية


يعود الفنان منذر رياحنة إلى الدراما المصرية من خلال مسلسل «حمامة القناوي» تأليف مدحت عبدالقادر وإخراج عصام شعبان. وكان مقرراً تقديم المسلسل قبل عامين، ولكنه توقف لظروف إنتاجية مرت بها جهة الإنتاج التي تعاقدت إلى جانب رياحنة مع عدد من الفنانين، منهم محمد رياض ونرمين الفقي، وعفاف شعيب، وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد هارون وعايدة رياض، وسميرة صدقي ومحسن منصور.
وأشار رياحنة إلى أن أحداث المسلسل الذي يبدأ تصويره عقب إجازة عيد الأضحى، تدور حول شاب من محافظة قنا في صعيد مصر، تختفي شقيقته في ظروف غامضة، ويقرر البحث عنها عند أقاربهم في القاهرة، ويفشل في العثور عليها، وتأخذه دوامة الحياة ويعمل في طائفة المعمار.


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