آخر النهار

أعلن الفنان حسن البلام عن جولة خليجية لمسرحية «ليلة زفتة» وذلك بعد ان الانتهاء من العروض الاخيرة التي سوف تقدم في الكويت على مسرح نادي اليرموك وسيكون بعد ذلك عرض المسرحية في كل من الامارات والسعودية

وقال البلام: آخر العروض سيكون خلال نهاية الاسبوع الحالي أيام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت ولن يكون هناك تمديد للعروض وهذا الامر نهائي وبعده سيكون لدينا عدة عروض في الإمارات في إمارة أبوظبي وغيرها من الإمارات ومن بعدها يتم الانتقال الى الرياض بعد موافقة الهيئة العامة للترفيه وكذلك يتم الجولة بالعمل في باقي مناطق المملكة.

يذكر ان مسرحية « ليلة زفتة» من بطولة حسن البلام، زهرة عرفات، أحمد العونان، لولوة الملا، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، والعمل من تأليف الكاتب أحمد العوضي وإخراج عبد الله البدر.