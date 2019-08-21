آخر النهار

انتهت الفنانة سميرة سعيد من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان «إنسان آلي» من المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد. الأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع. تعمل سعيد حالياً على اختيار وتسجيل أغاني ألبومها المرتقب بعناية.

كما انضمت سعيد إلى لجنة تحكيم برنامج «The Voice» الذي يعرض على شاشة mbc، الى جانب الفنان راغب علامة والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي.

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة «مدلع» التي طرحتها عبر يوتيوب وهي أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.

