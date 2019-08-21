مال وأعمال

سجلت البنوك والمصارف المدرجة بأسواق المال الخليجية خلال الربع الثاني من 2019 نمواُ بصافي أرباحها بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع صافي ربح البنوك بالخليج إلى 9.33 مليارات دولار مقابل 8.57 مليارات دولار بالربع المناظر من العام الماضي.

وعلى مستوى النصف الأول سجلت البنوك والمصارف المدرجة وعددها 61 بنكاً، نمواً أيضاً بصافي الربح بنسبة 8.5 في المئة لتسجل نحو 18.54 مليار دولار وذلك مقابل 17.08 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب رصد «مباشر» تصدر بنك «الإمارات دبي الوطني» قائمة الأعلى ربحية في القيمة خلال النصف الأول؛ ليصل إلى 2.036 مليار دولار، وتلاه بنك قطر الوطني بنحو 2.023 مليار دولار، وجاء ثالثاً بنك أبوظبي الأول بصافي ربح قدره 1.722 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.

البنوك الإماراتية تقود الأرباح.

ويظهر استحواذ البنوك الإماراتية، المدرجة بأسواق المال وعددها 18 بنكاً على النصيب الأكبر من إجمالي الربح لتشكل نحو 39.20 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الخليجية، لتسجل قفزة في صافي الربح بنسبة 23.33 في المئة لتصل إلى 3.66 مليارات دولار، مقابل 2.966 مليار دولار بالربع ذاته من العام 2018.

فيما سجلت خلال النصف الأول نمواً بنسبة 16.65 في المئة بعدما بلغ صافي ربح البنوك نحو 6.61 مليارات دولار، مقابل 5.66 مليارات دولار أرباح النصف الأول من العام 2018.

البنوك السعودية

وحلت البنوك السعودية ثانياً مستحوذة على 28.8 في المئة من إجمالي صافي الربح، ليصل إلى 2.68 مليار دولار، مقارنة بـ2.82 مليار دولار بالربع الثاني من العام 2018، مسجلة تراجع بنسبة 4.7 في المئة .

وسجلت بالنصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 2.88 في المئة ليصل صافي أرباح البنوك السعودية إلى 5.9 مليارات دولار، مقارنة بـ5.76 مليارات دولار عن النصف الأول من 2018.

البنوك القطرية

وجاءت البنوك القطرية، والتي تشمل 9 بنوك مدرجة بالبورصة، بالمركز الثالث بين البنوك الخليجية لتشكل ما نسبته 18 في المئة من إجمالي الأرباح المحققة للقطاع بالخليج، مسجلة نحو 1.67 مليار دولار مقابل 1.56 مليار دولار عن الربع نفسه من العام الماضي مسجلة ارتفاعا في صافي الربح بنسبة 6.7 في المئة .

أما على صعيد النصف الأول سجلت البنوك القطرية نمواً بنسبة 5.3 في المئة ليصل صافي الربح إلى 3.36 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

أرباح البنوك الكويتية

استحوذت البنوك الكويتية، وعددها 10 بنوك مدرجة، على 8.7 في المئة من اجمالي صافي الربح المحقق للبنوك الخليجية لتصل إلى 811.5 مليون دولار، مقابل 742.02 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 9.4 في المئة .

وسجلت بالنصف الأول من العام الحالي نمواً بصافي أرباحها إلى 8.4 في المئة لتصل إلى 1.61 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحقق بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية، في الأصول نحو 332.03 مليون دولار صافي ربح مقابل 302.23 مليون دولار عن الربع المقارن من 2018 بزيادة 9.8 في المئة.

وشكلت البنوك البحرينية، والتي تشمل 5 بنوك محلية مدرجة، نحو 2.7 في المئة من إجمالي صافي الربح المحقق للبنوك بالخليج خلال الربع الثاني لتصل إلى 255.85 مليون دولار، مقارنة بـ242.14 مليون دولار عن الربع المقارن من العام الماضي بزيادة 5.66 في المئة.

أما البنوك العمانية فقد شكلت ما نسبته 2.7 في المئة من إجمالي صافي ربح البنوك الخليجية، لتصل إلى 251.352 مليون دولار، مقارنة بـ236.62 مليون دولار عن الربع المقارن من العام الماضي بزيادة قدرها 6.23 في المئة.

