مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 116 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في شهر يوليو الماضي.

وأضافت (التجارة) في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية الى 23 شركة عقارية و3 شركات صرافة و11 شركة مجوهرات وشركتي تأمين كما تضمنت أمرا بإلزام 47 شركة عقارية و6 شركات صرافة و18 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين وشركة صرافة وشركة مجوهرات وشركتي تأمين. وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 88 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 66 شركة عقارية و19 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين.

وبينت أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 120 ترخيصا موزعة على 92 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 54 مراقبا لـ 38 شركة عقارية و15 شركة مجوهرات وشركة تأمين.

وأوضحت أنها أصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 3 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات و4 شركات تأمين.

